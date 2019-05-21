調查指低利率可支持加拿大樓市　但僅停滯而無法上升

溫哥華為加拿大主要城市，樓市熱情早前終於冷卻。有調查表示，目前該國的低利率政策，會令樓價維持在現水平，即是說樓市停滯不上不下。

《路透社》在5月9至20日進行調查，對象為分析師及樓市專家，有10名受訪者預期今年加拿大樓市需求會繼續增長。6名受訪者預期需求不變，3名預計需求會下降。

分析師預期，溫哥華樓市今年將會下跌4%。（路透社）

料多倫多樓價仍升 溫哥華明顯回落

多倫多樓市方面，12人預期需求增長，5人預期持平，只有1人預期下降。

分析師預期多倫多今年平均樓市上升1.3%，溫哥華則下跌4%，與前幾年的大幅上升相比明顯「冷靜」。

上述調查可以看到，分析師較看淡溫哥華市況，認為會落後全國樓市，而該市樓價過去15年最少上升1倍。

主要風險是消費者負債大於資產

至於全國樓市，調查預期今年會停滯不前，明年則會增長1.7%。

加拿大央行幾乎不可能會加息，但分析顯示，雖然息口處於低位，但樓價已經難以再推高，與全球地產市場大致一致。

Altus Group首席分析師Peter Norman就指出：「目前主要風險是消費者負債大於資產。隨着利率區間平穩，可以暫時不理會利率風險，但就消費者承擔更多支出的能力而言，壓力仍在。」