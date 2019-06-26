【開市快報】恒指回調139點　內銀股續跌　招商銀行挫逾2%

撰文：文顥宗
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二十國集團（G20）峰會即將召開，市場觀望中美重啟貿易談判，美股昨晚（25日）高位調整，道指收市挫179點（0.67%），收報26548點。港股今早繼續回調，恒指開市下試28000點關口，開報28046點，跌139點（0.5%）；國企指數報10674點，跌67點（0.63%）。
藍籌股開市普遍下挫，騰訊（0700）跌1.83%，報343元；港交所（0388）跌0.44%，報271元；友邦保險（1299）跌0.73%，報81.8元；滙豐控股（0005）升0.62%，報64.5元；恒生銀行（0011）升0.16%，報193.3元；領展（0823）跌0.1%，報97.6元；新地（0016）跌1.12%，報132.2元。
外電報道指，3間中資銀行涉違反美國法院有關制裁朝鮮的傳召令，內銀股繼續領跌。被指捲入風波的招商銀行（3968）低開2.34%，報37.6元；交通銀行（3328）跌1.51%，報5.86元。其他內銀股亦告受壓，中國銀行（3988）跌0.62%，報3.21元；工商銀行（1398）跌0.71%，報5.57元；建設銀行（0939）跌0.61%，報6.47元。