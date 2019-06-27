美國「威脅」中資三大銀行　貿易戰火或延至金融系統

日前，中國交通銀行、中國招商銀行和中國上海浦東發展銀行被美國點名——「可能被拒絕進入美國金融體系」。對此，有分析稱，這是美國在變向升級貿易戰。

中國交通銀行、中國招商銀行和中國上海浦東發展銀行涉嫌違反針對朝鮮的制裁而成為美國處罰對象。

該消息最早來源於美國《華盛頓郵報》6月24日的報道——中國三家大型銀行可能被拒絕進入美國金融體系，此前一名美國法官裁定這幾家銀行蔑視法庭，因拒絕遵守有關違反朝鮮制裁調查的傳票。報道稱，這位法官沒有公開這三家銀行的名字，但法庭裁決的細節與2017年對中國交通銀行、中國招商銀行和中國上海浦東發展銀行的民事沒收行動一致。據稱，美國司法部當時指控這幾家銀行與一家香港公司合作，這家香港公司遭控替朝鮮外貿銀行（Foreign Trade Bank）洗錢超過1億美元，而朝鮮外貿銀行為美國制裁的對象。

對此，中國招商銀行就有關被美方調查的報導置評，稱嚴格遵守中國法律和聯合國相關決議，並稱沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。中國交通銀行稱目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查，沒有依法應對外披露的相關信息。同時，中國上海浦東發展銀行也回應稱，未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查。

全球抵制美國霸權。（視覺中國）

美國或在變向升級貿易戰

值得關注的是，上述報道出現之際，中美貿易摩擦正在進一步升級。特朗普（Donald Trump）政府正試圖切斷中國科技公司華為進入美國市場的渠道。此外，特朗普擬對中國出口商品進一步提高關稅。但是，這引發美國各階層人士，特別是跨國企業微軟、蘋果等公司的反對。

有分析指出，美國此前曾以涉嫌與朝鮮開展非法商業活動為由，尋求制裁規模較小的中資銀行，如丹東銀行（Bank of Dandong）。但是，把一家大型中資銀行踢出美國金融體系的任何舉動，將意味着此類措施出現強有力的升級。事實上，早年間澳門有一家小銀行——匯業銀行，就曾被美國如此處置。

公開信息顯示，2005年9月15日，美國宣布對匯業銀行實施黑名單——其理由是涉嫌給「朝鮮洗錢」。美國這樣做的依據是其已出台的《愛國者法案》，其中有一條「311條款」——授權美國財政部如果有確鑿證據，可以把任何一家外國金融機構列入洗錢黑名單。

中資銀行抵制美國長臂管轄

另有分析指出，上述案件涉及的三家中國銀行並不是犯罪嫌疑人，而是證人。這個案件涉及到韓國的洗錢和違反聯合國制裁決議，美國政府發現線索，要求這三家銀行配合司法調查——提供相關的客戶開戶資料和交易記錄。然而，中國的三家銀行認為美國的做法是長臂管轄和國際霸凌，沒有供相關資料。這才讓美國不得不想出「拒絕中國三家大型銀行進入美國金融體系」的「懲罰」錯失。

事實上，上述三家銀行的想法已得到印證——中國證券網北京時間6月25日引述中國銀行業協會首席法律顧問卜祥瑞的觀點表示，美國法院未經中國政府相關主管機關同意，僅僅依據其國內法，就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶信息，屬於典型的對中資銀行行使長臂管轄權，明顯違反《商業銀行法》《民事訴訟法》《國際刑事司法協助法》等一系列中國法律相關規定，中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。

人民幣國際化為再造國際金融體系搭橋

「被拒絕進入美國金融體系」之所以具有威懾力是因為——目前國際通行的結算系統是美國主導的，美元也是最主要的國際結算貨幣。「被拒絕進入美國金融體系」意味着被處罰銀行不得使用美元進行交易和結算，基本相當於從國際金融系統中清除出去。

因此，有分析指出，「在美國的霸權面前，只有強大才是有效的藥方」。換言之，如果人民幣能夠取代美元的國際地位，美國的威懾也就毫無意義。事實上，拋開這個層面來講，人民幣國際化也是中國走向世界、站在世界前列的重要標誌。

《日本經濟新聞》早前的文章稱，隨着新興市場國家不斷發展，其貨幣日益變得值得信賴，因此對美元的需求出現一定程度的下降。文章提到，美國從全世界購買貨物和服務，各國將收到的美元作為外匯儲備持有，投資於美國國債的這種格局正在一點點動搖。當前，東南亞各國與中國之間的貿易規模巨大，人民幣計價的結算正在增加。