特朗普大讚美股6月強勁表現　摩通：別高興得太早

受美聯儲降息預期等因素提振，6月美國股市一掃5月的陰霾。美國總統特朗普大讚美股6月強勁表現，摩根大通則表示，別高興得太早。

《第一財經網》報道，雖然美股正在從5月的調整中恢復，但從板塊輪動的表現上分析，很難確認這將是行情趨勢反轉的開始。摩根大通分析師亨特（Jason Hunter）在研報中指出，從非必需消費品股到科技股，這些通常與經濟增長掛鉤的週期類板塊還沒有完全收復上月的失地，真正將標普500指數推到歷史高位的是必需消費品和公用事業類標的，這些防禦類股票上漲的背後往往是投資者對未來的謹慎心理。

報告認為，事實上，近期美股上升與經濟基本面似乎關係不大，很大程度上是由聯儲局貨幣政策的轉變推動的。由於分析師對企業利潤狀況繼續惡化的預期上升，傳統上與經濟健康狀況相關的周期性股票持續走弱尤其令人擔憂。

而實際上，危險信號不斷閃爍。摩根士丹利首席策略師威爾遜（Mike Wilson）發出警告，如果經濟資料持續惡化，標普500指數在第三季度可能會下跌10%，年底目標為2750點。“基本面正在惡化，而且比大多數人承認的要糟糕得多，即使聯儲局或者G20都難以改變這個軌跡。”此前公佈的摩根士丹利6月商業狀況指數已經創下2002年以來的最大月度降幅，逼近2008年金融危機以來的最低水準。