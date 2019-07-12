【逃犯條例】新加坡傳要求當地企業　別在香港政治敏感時期搶生意

逃犯條例風波未完結，輿論早前傳出有香港資金流走，亦穩條例通過後企業會捨香港而落戶新加坡。有報道指新加坡金管局要求當地金融機構，不要在香港政治敏感時期搶生意。

要求不要向客戶力大兜售 財富遷移至新加坡

《路透社》引述消息人士報道，新加坡金管局官員6月向星展銀行，以及華僑銀行旗下一間機構，提出在香港政治動盪之際，不要向客戶大力兜售服務以及採取其他措施，吸引客戶到新加坡。

籲業界保持敏感 不要針對香港設計營銷方案

該消息人士稱，金管局告訴銀行業人士，希望當地的財富管理經理人，對香港事態保持敏感，不要專門針對香港設計營銷方案。

料於逃犯條例允許中國凍結在港資金及其他資產，《路透社》早前報道指，有富豪已經或正考慮將部份資產轉移出去。

而《路透社》亦有報道指，部份財富管理經理人，在考慮過香港之後，還是選擇到新加坡開設業務。

有資深銀行業界人士指出，金管局勸籲的訊息「就是我們不應該趁着香港出事的時候，去佔那些不該佔的便宜。」

他表示：「我們必須負責任地回應，不要發動宣傳說服客戶這是轉移資產的好時機。」

銀行界及財富管理界 均收到香港客戶咨詢

雖然他表示不清楚有任何銀行到香港搶業務，但他亦承認：「我們接到很多咨詢。如果客戶打算把資金轉到這兒，我們能怎麼做？我們無法阻止資金流動。」

有新加坡財富管理業界高層表示：「事實上，我們有收到來自香港客戶的詢問。他們想知道這將會如何影響手上資產及香港市場。如果他們真的想要遷到海外，我們必須予以協助。

新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）上月曾表示，沒有跡象表明有「任何重大業務或資金」從香港轉移到新加坡，而他亦曾指出，香港政經動盪亦會不利於新加坡經濟。