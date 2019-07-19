耗資400萬美元建監獄　臨近完工突然叫停　柬埔寨：太豪華

400萬美元（約3,120萬港元）可以買甚麼？在香港應該可以買一個千多平方呎的豪宅單位。而在柬埔寨，400萬美元已經可以興建一座監獄，而且「用家」還可以使用「會所」。

《中新社》報道，柬埔寨首座「付費監獄」由2017年5月起興建，負責建設的是一間馬來西亞企業，工程快將完工。

憂會讓有錢人及官員更囂張、踐踏法律

不過報道指柬埔寨副首相兼內政部部長韶肯，最近以「受到公眾批評」為理由，宣布取消該項目，並會改為一般政府監獄，由政府管制。

高棉崛起黨主席兼最高諮詢理會員成員宋速旺那沙本表示，同意政府取消豪華監獄的計劃，認為監獄本來就是「改造中心」，不應成為VIP酒店，否則有錢人或官員會更加囂張、踐踏法律，為非作歹之後坐監也能花錢住VIP牢房。

設多種單位 內有電視、健身室等

這間監獄有多豪華？據報道總面積有3公頃，設有單人、雙人和3至4人單位，內有電視、健身室等。

以400萬美元價格計算，根據中原地產網頁，可以買到畢架山一號1,025平方呎的中層單位、何文田半山壹號2期1,137平方呎高層單位，以及北角雲景台1,065平方呎高層單位，面積應該較囚室大，不過會所設施可能要額外支付使用費。