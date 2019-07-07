【財經點睛】IKEA與建築商合作　在英國興建「可負擔」住宅

宜家家居（IKEA）主打「性價比」，最近進入房地產市場也「不忘初心」，希望興建可負擔住宅。

《BBC》報道，宜家家居與建築商Skanska合資成立的BoKlok，與英國南部Worthing市議會正在計劃，興建162間房屋。

先調查可負擔價格 再「將貨就價」建屋

一般來說，住宅都是發展商先建好，再定價，讓有能力的人購買。不過BoKlok就反其道而行，首先計算業主可負擔價格，以及日後的居住成本，再「將貨就價」興建他們買得起的房屋，而這種方式正在英國興起。

BoKlok網頁表示：「我們正計劃擴大英國的版圖，你們有可以容納新式可持續社區的地皮嗎？」

預先組件快速組裝 宜家提供家居套裝

宜家家居以自攜及組裝而著名，目的是壓低成本，讓消費者可以花更低的價格購物。不過建屋是不能讓客戶自己組裝的，BoKlok表示他們有高質素的預先製造程序，可以在預定場地快速組裝房屋，員工和客戶都十分喜歡這做法。

據了解，宜家家居將提供住宅所需的家品，例如廚房套裝。

宜家家居與建築商Skanska合組的BoKlok，已經在北歐興建不少可負擔住宅。（路透社）

政府：樓價高企 努力工作亦難以買樓

在計劃之下，Worthing市政府可分配到30%房屋，將會用於社區住房，其餘70%歸BoKlok所有。市議會指由於樓價高企，當地正欠缺足夠居所。

這個小小城鎮近年飽受高樓價之苦，平均樓價是當地平均工資的11倍，而英國平均則是8倍。

Worthing市振興委員會委員Kevin Jenkins表示：「在目前樓市，就算你有全職工作，也十分難有能力買樓。今次建議可能改變這種情況，讓這些努力工作的人真正有機會買樓，而不必被高樓價迫走。」

BoKlok在瑞典、芬蘭和挪威，已經興建了1.1萬間住宅，公司計劃未來幾年擴展這項計劃。