美聯料一手私樓註冊量創15年新高　二手成交量創5年高

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，本港第二季二手樓市以「量升價回」形容，一手市場買賣註冊量更創出自2004年首季後的15年季度新高。他預料，全年一手市場表現跑贏二手市場，註冊量按年升約3成。雖然二手市場成交量升幅將不及一手市場，但按年仍升約5%，並創5年新高。

布少明指出，雖然下半年受制於不少內外圍因素，但仍有不少因數支持樓市。他續指，按揭息率持續低企、失業率維持在低位、剛需強勁，加上美國有機會減息，令發展商積極以貼市價或低市價的策略推盤，不過他亦預計，下半年將有兩幅豪宅地以破紀錄價成交，包括波老道和跑馬地。他相信，二手樓價升幅將受發展商積極推售一手樓阻礙，料下半年在高位反覆及窄幅上落，樓價可望錄得3至5%升幅，略遜於上半年表現。

他預期，下半年有機會登場的全新盤供應涉及約11,000伙，當中以啟德及何文田、將軍澳及西貢區佔最多，分別提供約2,300伙及2,055伙。

布少明：下半年有機會登場的全新盤供應將涉及逾11,000伙。（張梓瑩攝）

中長期住宅供應或出現短缺

至於中長期住宅供應方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，市場供不應求的情況將持續，預期在2021年至2023年這三年內，平均每年落成的私樓單位量將從高位回落。另一方面，在近期的政治爭拗環境下，兩項增加土地供應的政策，包括「土地共享」及「明日大嶼」計劃均需押後，致中長期物業供應或出現短缺。

布少明認為，近日政局不穩定未有影響市場氣氛，反而中美貿易戰牽動樓市走勢。他指出，重啟談判對市場氣氛有幫助，但中美關係仍未完全明朗。