【樓市調整】萊坊：下半年住宅樓價波動　料最多跌5%

香港樓價即將破頂，中原城市領先指數CCL距離歷史高位僅差0.01%。萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文卻預期，全年一般住宅樓價將平穩或微升，豪宅和超級豪宅則升5%，意味上半年的樓價部分升幅將蒸發，由於中美貿易戰持續影響市場氣氛，下半年樓市將較為波動，並最多下跌5%。

林浩文補充，香港樓價上半年升幅達7%，高於預期，不過，由於中美貿易戰持續惡化及本港股市下滑，均導致樓市出現暗湧，估計下半年住宅市場仍由一手樓主導，但發展商賣樓策略將有改變，部分把旗下樓盤轉賣為租，或以招標形式賣樓，料全年住宅銷售量會輕微上升，錄得58,000至60,000宗。

林浩文預期，全年一般住宅樓價將平穩或微升，豪宅和超級豪宅則升5%。（林樂謙攝）

港島區寫字樓租金最多跌4%

商廈方面，萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶認為，在中美貿易戰等不確定因素下，不少租戶採取觀望態度，並有更多租戶搬遷到非核心區，削弱寫字樓租賃需求，導致寫字樓市場轉弱。她預期，港島區寫字樓租金將微跌1%至4%，九龍區租金升幅放緩並升1至3%，非核心區僅微升0至2%。

至於內地樓市，由於中央政府大力發展大灣區經濟，萊坊預期深圳樓價將持續上升，十年內可追及香港水平，全年整體大灣區城市樓價將升5至7%。雖然樓市調控依然存在，但有部分區域管制放緩，內地經濟增長亦平穩，預期全年一線城市樓價升2至3%，二線城市則升3至5%。