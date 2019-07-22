【中美貿易戰】中美貿易談判或重啟　傳增購美國大豆

中美雙方自大阪二十國集團（G20）會議後，雙方代表除了進行電話交流外，似乎未見有太多磋商工作。不過多個媒體分別發文，似予對雙方發展抱有較正面看法。

《新華社》及內地《經濟日報》博客陶然筆記均指出，近來中美雙方正在小心翼翼地互相展示談判的真誠和善意，此舉或離重啟經貿磋商正越來越近。

《新華社》和《陶然筆記》的文章均指出，在中國看來，美國豁免對部分中國商品之前所加的懲罰性關稅，以及願意推動美國公司為華為技術繼續供貨，兩者都是推動談判的積極信號。

《彭博》﹕中國或增購美國大豆

《彭博》引述消息人士報導，中國政府正與國有及民營大豆買家，討論增加採購美國大豆的計劃。近日，北京政府與相關企業舉行了會談，以討論增加購買更多美國大豆的計劃，其中可能包括放棄對美國大豆的報復性關稅。消息指，關稅豁免可能會有一個30天的有效期。初步估計9月進口量可能在380萬至600萬噸之間。

北京政府正在尋求企業意見，包括潛在購買量在內的計劃細節尚未最終確定。這項計劃可能會根據貿易談判的進展而有變化。

除了可能的農產品採購外，還宣布了向外國投資者進一步開放金融行業的新措施。外國公司將可以設立或參股養老基金管理公司，商業銀行的理財公司及貨幣經紀公司。

這些調整由副總理劉鶴領導的國務院金融穩定發展委員會做出。雖然這些變化的推出並非與美國的貿易談判直接相關，但美國對中國保護國內市場的批評，是當前貿易緊張局勢的一個核心問題。