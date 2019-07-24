高力：政治因素短時間內影響市民入市意欲　全年樓價仍有升幅　

高力國際香港估價及諮詢服務高級董事石峰認為，近日政治因素不會左右長期樓市走勢，只會短時間影響買家情緒，致成交量下跌。但她強調，買家的購買力強，對長遠樓市有信心。至於政局會否影響樓價則有待觀察。

問到哪一區會是跌價重災區，該行預料，各區的樓價跌幅平均，因各個新盤的開價均不算進取，加上香港的經濟基調沒變，認為香港的經濟仍然穩定。

本港今年全年的中小型住宅樓價按年上升6%。高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢認為，受中美貿易戰影響，今年上半年經濟增長放緩，中小型住宅樓價的升幅為10.4%，而下半年波幅增多，樓價則會回落4%，但她指出，雖然本港樓市走勢取決於發展商取價，但買家購買力強，上半年一手成交強勁，故全年樓價仍有升幅。

低息仍是樓價最重要支持

高力亦看好樓市的長遠前景。該公司指出，雖然目前中美貿易仍未有清晰定案，加上近期本地政局轉趨不穩，營商環境普遍維持審慎，但聯儲局料減息，加上本港失業率低，能為市場帶來長期的穩定性。該行表示，供應失衝及低息口是支持樓市的重要因素。

寫字樓市場方面，內地企業及靈活工作空間租户的需求轉弱，加上新寫字樓供應增加，甲級寫字樓空置率在過去半年上升了1%，而預計到2019年底租金將按年下降1.3%。