【元朗黑夜】梁志祥指張建宗道歉是不恰當說話　傷了警隊的心

元朗7月21日發生白衣人追打市民事件，導致多人受傷，警方亦遲遲未出現。上周五（26日）政務司司長張建宗提出「道歉論」，表示願意就警方處理元朗暴力襲擊事件道歉，卻惹來警隊不滿。立法會議員梁志祥出席港台節目《千禧年代》時質疑，行政機關是否可以代替執法機構道歉，認為張建宗「一些不恰當說法傷了警隊的心。」

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元朗早前發生暴力事件，警方遲遲未到場支援，引起市民不滿。一同出席該節目的立法會議員朱凱迪表示，應就當日事件進行獨立調查。民建聯立法會議員梁志祥表示，對所有的暴力行為作出譴責，警方已就當日部署做出解釋，警察內部或監警會宜進行調查。

梁志祥又指，政務司司長張建宗此前就事件道歉，是說了「一些不恰當說話，傷了警方的心」，並質疑行政機構是否可以代替執法機構道歉。

聽眾指面對暴力事件 警方部署不當 人神共憤

有聽眾致電節目表示，參與了上周六「光復元朗」遊行，因為元朗此前發生的暴力事件加之警方部署不當，是人神共憤，認為儘管遊行未獲警方不反對通知，但仍必須走上街頭表示不滿。

朱凱迪：張建宗道歉惹警方斥責 疑政府政管治危機

朱凱迪表示，元朗襲擊事件太震撼，令星期六(27日)元朗示威人數眾多，反映出「不反對通知書」在市民眼中，已經不重要；並表示張建宗作為香港第二把交椅，致歉後反而遭警方斥責，是以下犯上，質疑政府是否已經出現管治危機，有關方面是否想搞「兵變」。