【元朗黑夜】逾千嶺南人自發「回家」 促罷免何君堯校董一職

昨午，逾千名校友、學生冒暑回到嶺南大學，促請校方罷免委任失德校董何君堯。烈日下，1200名嶺南人繞校遊行一周，「掃黑除惡，保嶺存博」口號響徹嶺大校園。活動發起人校友指：「希望下一次回到呢個我哋咁珍愛嘅地方，唔係因為呢個人渣，而係為一件開心嘅事。」 攝影：高仲明

逾千名校友、學生冒暑回到嶺南大學，人潮坐滿嶺南大學正門教學大樓下通道。

7月27日，原是嶺南大學一年一度的「homecoming day」（回校日）。畢業校友能在這年回校暫宿，緬懷當年的宿堂生活。然而，校方因應上周元朗白衣人無差別襲擊夜而取消活動。一群嶺南校友、學生自發發起「真•Homecoming day」，要求校方罷免當日涉與白衣人握手、稱其為英雄的校董何君堯。活動成功號召大批不同年代畢業的嶺南人回家。

嶺南大學校友、師生頂著烈日，在「保嶺存博」直幡上簽上心意。

活動發起人之一鄭司律是畢業七年的嶺南人。他指何君堯挑戰社會道德底線。鄭指，這次已不是政見不合與威嚇學生的問題，而是觸及大學公職人員道德底線。「無可能覺得暴力無差別打人呢樣嘢係啱呀嘛？」

鄭司律畢業7年，再次穿上「嶺南大學」T恤回到母校。

前學生會會長斥何言行違背嶺南大學

在學期間，鄭司律曾擔任學生會幹事會會長，為時任校董會學生成員之一。他引用確立嶺南大學權責的《嶺南大學條例》，推行教育職責為嶺大職能，「教育唔止係知識，而係做人基本互相尊重，在社會上做一個公民基本素養，呢個亦係教育內容之一，佢（何君堯）完全跟成個嶺南大學違背。」身為嶺南人，他指何的言行已是關乎嶺大在整個社會的公信力，觸碰社會道德底線。

有嶺南人戴上頭盔，寓意校董何君堯與黑幫關係密切，嶺南大學已不再安全。

有別於其他資助院校，嶺大學生愛稱自己作「嶺南人」而非「嶺大人」。嶺南人是指學生、校友，也包括一眾嶺大教職員及工作人員。嶺南大學文化研究系兼任教授、香港演藝學院戲曲學院前院長李小良同樣視自己為嶺南人，27日他便與學生一起出席嶺南的「真・回家日」。

前香港立法會議員羅冠聰是嶺大文化研究系畢業生。他昨指，家不止溫存的地方，而是有危難時走出來守護的地方，勸嶺南人一起守護母校。

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「用太宰治名著《人間失格》形容佢就最恰當」

李小良在嶺南大學任教近17年，屬嶺大文化研究系創系的第一批老師。被問及委任校董何君堯有否觸及其底線，他指，「Lowlife（惡棍）係一個好標準嘅字去形容佢，用日文就『最低』，太宰治名著《人間失格》形容佢就最恰當。」

千名嶺南人繞校遊行，人龍幾乎繞校一周。

自2015年前特首梁振英委任何君堯入主嶺南校董會後，何屢發表爭議言論。當中，包括要對倡議港獨者「殺無赦」及指同性戀者為畜牲等，是次何更涉及重大公共安全事件引爆嶺南人回校「驅逐何君堯」。李小良認為何律師為自己創制一個陷阱，「不是嶺南人發起，而是白衣暴徒打人，而何律師牽涉在內，再令嶺南人質疑他再坐在校董會的問題。」

嶺南大學永安廣場內有一棵鳳凰木，27日守護了不少校友。

16年前因削資喊「保嶺存博」 今延續口號「驅逐何君堯」

27日，再有1,200名嶺南人手持「掃黑除惡 保嶺存博」的白布遊行。早於2003年，嶺大上下師生與時任校長陳坤耀在嶺南大學參與嶺大熄燈行動，反對教資會削減大學經費。「保嶺存博」就是當時的口號，亦是延續至今的嶺南大學抗爭歷史。

1,200名嶺南人特意回到嶺南大學，人群站滿永安廣場。

李小良：嶺南人努力奮鬥意識強

李小良又指，博雅教育是嶺南學院從港島司徒拔道搬入嶺南屯門校舍時的定位。他指，過往5、7年，社科、中文系、哲學、文研亦有不少學生建立自己社會參與的身份，「想改變社會，令呢個不公平社會冇咁不公平」，當中甚至有人因此入獄。「嗰種係好嶺南人『奸爸爹』（日語：加油），因為嶺南在八大中相對邊緣，地理位置都係，所以大家嗰種努力奮鬥、奸爸爹意識好強」。

過往，嶺南人不時就母校回家。2013年6月，數百名校友曾回校出席校長遴選師生諮詢會，逼爆演講廳。當時，嶺大校長遴選委員公佈薦任前科技大學商學院院長鄭國漢為新任校長，輿論指鄭與時任特首梁振英關係密切，質疑屬政治分贓。

當遊行隊伍遊行至黃氏行政大樓時，嶺南大學校長鄭國漢現身接收3800名嶺南人聯署。同場，有一名嶺大校友上周於元朗被襲至臉部受傷，他促請校方跟進事件。惟鄭國漢指，嶺大校董近半校董由特首委任，無法即時凍結何君堯校董身份。校友鄭司律質疑，「《嶺南大學條例》要求校董會成員，若涉及個人關係可要求避席，如今牽涉大西北公共安全，點解個別可以避席？涉及重大公共安全，不能避席？」

遊行隊伍遊行至黃氏行政大樓時，嶺南大學校長鄭國漢現身接收3800名嶺南人聯署。

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鄭國漢離開前承認會向校董會反映一眾嶺南人的意見。而嶺南大學副校長 莫家豪教授及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬教授則承諾將向校董會提出建議，並要求校董會盡快展開特別會議。