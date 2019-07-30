高達征服全球！　量產能力明年提高40%　計劃涉及數十億日圓

宇宙最強戰爭機器將會擴充生產規模！來自日本﹑作為2018年全球第二高玩具品牌價值的Bandai Namco宣布，2020年將會大幅提升高達的量產能力40%，以征服亞洲以至全球。

今次公司將於靜岡縣基地興建新的大樓，專門用於量產高達。新建築將耗資數十億日圓，面積約1,500平方米，會安裝6部注塑機。

上年度出貨量1573萬部

為何Bandai Namco會加大高達的產量？當然是產品大受消費者歡迎。《日經亞洲評論》指出，高達在亞洲受歡迎程度有增無減，截至今年3月的年度，出貨量較10年前大增150%至1,573萬部。

同時亦為公司其中一個重要收入來源。在上一個財政年度，計及高達相關產品及影像產品，去年銷售額為780億日圓，按年增長14%，其中來自模型銷售額為300億日圓，可見模型在當中十分重要。

準備開拍真人版提升在歐美銷量

Bandai Namco亦有其他掘金計劃。早前便決定與萬達集團旗下荷里活製作公司傳奇影業合作，拍攝真人版高達電影，希望提高美國及歐洲高達銷量。

RX 78-2是最受歡迎高達之一，經典造型得到資深愛好者追捧。（網上圖片）

富野由悠季神作 奠定機械人動畫地位

為保持人氣，高達不斷有新動畫推出。高達最新一齣動畫《鐵血的孤兒》在2016年完結，第一季叫好，第二季卻有不少負評，不過無阻人們對高達的熱情，可能因為「男人愛高達，女人唔明白」，不少高達愛好者都沉醉在這個機械人世界。

著名動畫導演富野由悠季絕對是高達受歡迎的功臣，因為《高達》和《機動戰士Z高達》兩齣奠定機械人世界地位的動畫，都是出自他的手筆。

而高達模型歷久不衰，DIY親自動手製作當然是重要原因，而限定版模型亦長期受到追捧。

MG 高達F91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver.，是富野由悠季之世界巡迴展覽會場限定款式。（富野由悠季之世界網頁）

會場限定受追捧 二手平台熱炒

日本由6月22日起舉辦「富野由悠季之世界」巡迴展覽，7月20日推出會場限定「MG 高達F91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver.」，連稅售價4,860日圓。

未能購買的愛好者，往往在網上各大平台看看有沒有人放售，互相傳達消息，令到熱潮一直不退。

1980年首部高達推出以來，截至今年4月已出進超過5億部，近年超過一半銷售額來自海外市場，主要是亞洲市場，利潤之高讓Bandai Namco在上海等13個亞洲城市開設高達專門店。