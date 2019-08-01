香港零售銷貨額5連跌　6月按年跌6.7%至352億元　遜預期

香港零售連跌第5個月，政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值為352億元，按年下跌6.7%，較預期下跌1.9%的跌幅為大；上半年零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌2.6%。

扣除期間價格變動後，6月零售業總銷貨價值按年下跌7.6%；上半年零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌3.1%。

奢侈品銷貨價值跌17％

若以主要類別來劃分，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌17.1%；藥物及化妝品銷貨價值下跌4.1%；服裝下跌8.2%；百貨公司貨品下跌6%；食品、酒類飲品及煙草下跌1.3%；電器及其他未分類耐用消費品下跌16.1%；汽車及汽車零件下跌9.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌1.4%；書報、文具及禮品下跌4.5%；中藥下跌0.1%；眼鏡店下跌11.9%。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值上升1.6%；其他未分類消費品銷貨價值上升0.3%；燃料上升1.9%；傢具及固定裝置上升1.1%。

政府發言人表示，零售業銷售在六月的跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎及訪港旅客人數升幅放緩。環球及本地經濟前景轉差，以及其他不利因素繼續影響消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。近期的大型示威活動如若持續，亦會進一步拖累零售業務。政府會密切留意相關情況。