飛日本過聖誕！　國泰冬季將開啟新潟、德島航線

國泰（0293）宣布，今個冬季將會啟動兩條航線，分別直新潟及德島。其中來往香港與新潟是全新航線，往返香港與德島則是重開。

全港唯一直飛香港至新潟的航班

由今年10月30日起至明年3月28日，國泰港龍逢星期三及六將會有來往新潟的航班，機型為Airbus 330-300，設有商務及經濟客艙，只待政府機構批准。公司指出，國泰港龍是唯一經營香港至新潟直航航班的航空公司。

德島線預計11月9日起啟航

至於來往香港及德島的航班，將由11月9日開始，逢星期三及六起飛，採用設有商務及經濟客艙的Airbus A320，亦有待政府機構批准。

新潟以壯麗雪景聞名，設有多個滑雪場，每年2月會舉行「十日町雪祭」。而位於四國的德島，除了有美麗的海岸線和山脈，同時有不少值得一探的寺廟。

國泰：積極開通尚未有直航的航點

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示：「日本一向深受香港旅客歡迎，而我們的日本航線亦表現理想。國泰集團積極開通尚未有直航服務的航點，既是我們增長策略的重點，亦能進一步鞏固香港的國際樞紐地位。」

客戶已可以在國泰網站預訂上述航班，可選擇飛往新潟或德島，再於其他城市回港，令行程更靈活。

國泰航空已推出往返小松的暑期季節航班，將持續運作至今年10月26日。