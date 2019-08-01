零售管理協會料7及8月錄單至雙位數跌幅　籲會員就罷工作適當安排

香港零售步入寒冬，政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值為352億元，按年下跌6.7%。珠寶首飾及鐘錶、電器及其他未分類耐用消費品更分別大跌17.1%及16.1%。零售管理協會謝邱安儀表示，中美貿易戰、以及示威遊行事件對業界打擊很大，綜合會員意見，她預計7月及8月銷售額或錄得單位至雙位數跌幅，協會亦維持下半年錄雙位數跌幅的預測。若示威事件持續，或會進一步拖累全年銷售。

她表示，近期示威遊行事件對相關聚集地區及旅遊區商舖影響最大，會員反映生意有單位至雙位數跌幅，個別生意甚至大跌七至八成。分類方面，中高價消費品因購買意欲減弱而大跌，民生消費品受的影響則較輕微。雖然7月的訪港旅客數字仍未公布，但她稱有會員感受到旅客區的人流有不少於3成至5成的跌幅。

若市道繼續下滑 裁員無可避免

問到零售商有否考慮裁員及縮舖，她回應指各商戶採取審慎及觀望的態度，若市道繼續下滑，裁員情況為無可避免。至於縮舖方面，部分會員正計劃取消臨時銷售點，已簽定租約的商戶將會繼續開舖，其餘則會放慢開店步伐、停止開舖，亦不排除縮舖。在市道低迷下，個別商戶向業主要求減租，她呼籲業主認真考慮減租，與零售業共同渡過困難時間，保護香港經濟。

有網民發起於8月5日全港罷工罷市，她呼籲會員以持平態度與員工進行協商，若罷工導致商舖無法達成有效營運條件，應因安全考慮作出適當安排。她促政府應以和平理性及有效的方法，盡快平息社會分歧，又冀政府多與業界進行溝通，討論行業困境及作出協助，例如向市民派錢或消費券。