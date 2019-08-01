長和：暫時未有計劃分拆鐵塔資產上市

長和（0001）今年上半年股東應佔溢利為183.24億元，以呈報貨幣計算按年升2%；EBITDA總額為539.88億元，以呈報貨幣計算按年跌2%。長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭（Frank John Sixt）在投資者會議上表示，集團業務增長穩健，只有香港業務較為疲弱，惟香港業務對整體業務EBITDA為3%，影響不大；另一個表現較差的市場是巴拿馬，主要因為公司在當地碼頭業務，面臨競爭對手的挑戰；英國脫歐對集團最大影響只會是貨幣匯率。

長和在去年完成收購Wind Tre後，便公布架構重整，並特別將鐵塔資產放在全新公司。不過，主席李澤鉅稱並非為上市鋪路，陸法蘭則說暫時未有分拆計劃，但分拆會令集團更加靈活，有助部署未來戰略需要。

長和於業績報告內指出，在今年7月已成立一家全新的電訊控股公司CK Hutchison Telecom，持有公司在歐洲及香港電訊業務及相關資產，為集團於不同地區的電訊業務提供一個多元化資產及平台。

透過資源整合﹑統一管理流程及商業功能，CK Hutchison Telecom將取得強勁信用狀況及營運計率；取得理想的投資評級，增強企業競爭力及償債能力。將營運公司債務重組至控股公司CK Hutchison Telecom，降低負債比率及預期每年可節省超過1億歐元借貸成本。

推價錢有競爭力5G數據組合

在5G方面，董事總經理霍建寧表示，公司在建設4G網絡時，已考慮到下一代流動網絡應用，故設計成可以直接用軟件升級成使用5G。旗下品牌會推出價錢有競爭力5G數據組合，5G在未來2至3年會漸漸興起，看好市場前景。

零售業務EBITDA為81.82億元，按年升9%，屈臣氏中國上半年整體銷售按年增加8%。副董事總經理黎啟明指，屈臣氏中國在同一時間做多件事，除了投資科技發展，多間店舖都設置自動化系統，例如自助結帳和無人收銀技術scan and go。而進口產品的邊際利潤較低，故公司努力提升自家品牌的銷售佔比近20個百分點，至目前約48%。