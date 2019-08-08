太古施銘倫：對香港情況感傷心及憂慮　冀找出解決問題之路

港府就修訂《逃犯條例》所引發的示威活動持續，其中位於金鐘的太古廣場，一度「首當其衝」，早前爆發衝突發生時，有部分商店要提早關門。

太古地產（1972）行政總裁白德利指，自六月起的示威活動開始後，太古廣場零售額疲弱，部分商店受影響而提早關門；但同時亦有商店大規模裝修，因此難去估計單是示威活動對太古廣場零售銷售額有何實際影響。

另外，商場上蓋的酒店亦因旅客減少，入住率下跌，但影響只是如此，他感謝太古廣場員工在示威期間的處理手法，保障商戶、旅客及消費者的安全。白德利又指，未見寫字樓租賃業務受示威活動影響，即使「去中環化」，太古廣場寫字樓仍維持全部出租。

太古地產（1972）行政總裁白德利表示，感謝太古廣場員工在示威期間的處理手法。﹙黃舒慧攝﹚

冀香港可找到出路

太古主席施銘倫就稱，對香港發生的事感到傷心及憂慮（Sad and worried），希望香港找出一條道路去解決目前的問題。集團會集中做好作為業主責任，減少對客戶影響。

會繼續於中港投資

不過他強調，集團投資是看長期回報，在一國兩制下對中港兩地持續有信心，會繼續投資。

至於太古在上海設立總部，施銘倫稱，集團在內地業務已經發展一段時間，亦是其中一個最大的市場，設總部是自然的事。但中美貿易爭議持續，他指集團在內地主要業務，仍然非常強健，料內地的商場業務將受惠內地零售數據的增長。