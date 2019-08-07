【逃犯條例】林鄭三個月來fb首出po　低調訪天水圍警署、大圍街市

近期鮮有出席公開場合的特首林鄭月娥，今天（7日）突然到訪天水圍和大圍，事前未有通知傳媒，直到晚上8時，政府新聞處發稿證實她今天視察了天水圍新公眾街市的選址和了解大圍街市的改善工程進展，並到訪天水圍警署，了解警署設施受破壞情況及探望駐守當區的警務人員。 其中林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始探望駐守天水圍警署的警員，稱獲悉警署近日被「暴力示威者」圍堵時受到的破壞，包括多個樓層的窗戶玻璃被打碎。林鄭感謝警隊同事在非常困難的情況下努力維護法紀。 特首辦回覆傳媒查詢表示，林鄭今天到訪天水圍和大圍並非公開活動，因此事前沒有通知任何傳媒採訪。

林鄭月娥到天水圍視察新公眾街市選址。（政府新聞處）

林鄭晚上在facebook上載落區片段 三個月來首次

政府新聞處發稿指，林鄭月娥在陳肇始陪同下，到天水圍港鐵站外對出的一段天福路了解天水圍新公眾街市的選址。該處鄰近港鐵站和公共運輸交匯處，交通便利，方便區內市民購買新鮮糧食，根據初步規劃，當局接納了元朗區議會的建議，新街市將提供最少120個攤檔，包括熟食攤檔。



根據政府新聞稿，林鄭月娥和陳肇始隨後順道探望駐守天水圍警署的警員，指獲悉警署近日被「暴力示威者」圍堵時受到的破壞，包括多個樓層的窗戶玻璃被打碎。林鄭月娥感謝警隊同事在非常困難的情況下努力維護法紀。



她們其後前往大圍街市，視察為街市安裝冷氣工程的進展，指林鄭與檔戶傾談，感謝他們為工程順利進行而作出的相應配合。林鄭在行程中與多位區內居民交談，他們向林鄭月娥就社會議題表達不同的意見。



新聞稿指，天水圍街市是行政長官在2017年的首份《施政報告》中，提出以新思維投入資源落實興建的新公眾街市之一，為市民購買新鮮糧食提供更多選擇，《2018年施政報告》亦公布完成選址研究，此外今屆政府亦提出全面檢視現有公眾街市的營運，制訂具體措施改善設施和管理，包括盡快推行街市現代化計劃，提升公眾街市的環境。林鄭月娥表示：「我會在下一份《施政報告》中提出更多改善民生的措施。《2019年施政報告》的公眾諮詢正在進行，歡迎市民提出意見。」

新聞稿於晚上8時由政府新聞處發出，當時只有文字，沒有相片；至晚上9時13分，政府新聞處在facebook發文，上載林鄭「落區」的相片，其後政府新聞處亦在新聞稿補上照片。晚上11時08分，林鄭月娥在facebook出post，上載「落區」的片段，並在貼文標籤著「民生無小事」；林鄭上一次在facebook發文是5月7日， 她到紅館觀賞歌手林子祥演唱會。

林鄭月娥到大圍街市了解改善工程進展，並與商販交談。（政府新聞處）

有網民拍到林鄭月娥今天到天水圍「落區」。（網上圖片）