阿根廷總統初選結束　初步結果指反對派候選人領先

阿根廷總統大選初選投票8月11日結束。當地電視台引述票站調查初步結果顯示，中間偏左的反對派候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）暫時領先中間偏右的現任總統馬克里（Mauricio Macri）。

現任總統馬克里直言今次初選對他的聯盟來說，是一場「糟糕的選舉」。（Reuters）

根據票站初步統計85%的選票結果，費爾南德斯與競選拍擋、2016年卸任的前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez）得票率為47%，馬克里與競爭拍擋皮切託（Miguel Angel Pichetto）則獲33%得票率。

馬克里在官方結果出爐前對支持者表示，今次的初選對他的聯盟來說，是一場「糟糕的選舉」，「這迫使我們從明天開始要加倍努力，並有需要持續改變，以便在10月份獲得大眾支持。」

馬克里2015年當選總統，承諾以自由市場政策復興經濟，提高透明度和開放國際市場，並指會改善與美國的關係。惟阿根廷一直未能走出經濟危機，通脹高企，貨幣貶值，失業率達10%。馬克里政府削減補貼更引起大型示威。

初選被視為是對候選人支持度的公投。所得票數不足總票數1.5%的政黨將無緣出戰10月27日舉行的第一輪投票。首輪投票的勝出者，必須取得至少45%支持率，或是支持率介乎40%至44%之間，並且得票率比最接近的挑戰者領先10個百分點，才能贏得大選，否則候選人需進入11月舉行的第二輪投票。