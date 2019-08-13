阿根廷總統初選執政黨落敗　披索兑美元一度跌逾三成

阿根廷總統大選初選投票8月11日結束，執政的變革聯盟（Juntos por el Cambio）得票出乎意料低於反對黨「全民陣線」。中間偏右的現任總統馬克里（Mauricio Macri）宣布初選落敗。受消息影響，阿根廷披索兑美元一度急跌達30.3%，至每美元兑65披索。

《阿根廷新大陸周刊》報道，參與投票的選民人數約3300萬人，佔選民總數約75%。由反對派候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）領導的組合得票率為47.7%，現任總統馬克里組合的得票率為32.23%。

是次選舉有10個競選陣營參戰，由前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez）夥同其內閣首席部長費爾南德斯的陣營在初選中，領先馬克里陣營約15%，取得絕對優勢，也出乎傳媒和民調預測。

阿根廷披索兑美元跌幅一度為30.3%，至每美元兑65披索。其後局部收復失地至每美元兑55披索。阿根廷2018年經歷一場嚴重的匯率危機，阿根廷披索兑美元一度跌10%，報37.60比索，創歷史新低。阿根廷向國際貨幣基金組織（IMF）尋求500億美元信貸額度，該數額打破IMF的救助紀錄。

馬克里2015年當選總統，承諾以自由市場政策復興經濟，提高透明度和開放國際市場，並指會改善與美國的關係。惟阿根廷一直未能走出經濟危機，通脹高企，貨幣貶值，失業率達10%。