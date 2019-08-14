李小加：香港金融中心發展至關重要　籲港人「停一停、想一想」

香港示威活動持續，機場運作連續兩天受影響，更成為國際財經媒體，包括《彭博》、《路透》及美國《CNBC》等的焦點。

港交所（0388）行政總裁李小加在中期業績發布會表示，港交所三年計劃會繼續往前做，戰略的核心是香港，立足中國，連接全世界，香港本身經濟和社會發展，肯定對香港金融中心發展至關重要，所以，香港發生任何重大事情，都會對市場有重大影響。

但他強調，目前看來交易一切正常，所有系統安全穩定，市場有序運作，市場最近一段時間波動性比較大，交易量下降，投資者心態上和風險胃納上都有所減少，但大部分向下幅度的原因，主要與其他國家有關係，包括中美貿易和聯儲局利率政策，相對本地事件，肯定會有影響，但是那一個方面，目前未看出清晰的相關度。

談及近日社會事件，李小加稱，從歷史上看暴力永遠把我們的夢想帶到愈來愈遠。﹙洪嘉徽攝﹚

「特別不希望港人亂港」

李小加續指，香港今天現在發生的事情不是小事情，發生這麼長的時間，對市場、港人和經濟的影響都非常長遠。他說，看到很多人呼籲結束暴力，他跟所有香港人一樣，希望港人治港，特別不希望港人亂港。

他指，「每一個港人是否應該問自己一個問題，我們到底想要甚麼？或到底想不要甚麼？」，之後便要思考另一個問題，究竟今天想要的，是愈來愈近，還是愈來愈遠了。如果發現想要的東西離愈來愈遠，不想要的東西愈來愈近，這時候是否應該「停一停、想一想」，「今天能做甚麼，我們的年青人和我們想的一不一樣」，共同作出努力，一起往想要的方向走。

他說，香港人是國際大都市的現代人，應處於非常自由的法治社會，有充分的思想自由和智慧，從歷史上看，「暴力永遠把我們的夢想帶到愈來愈遠」、「Enough，time to think」。