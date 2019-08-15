【攻略】Fresh Grad搵工好頭痕？　五大秘訣避開「無經驗」煩惱

適逢畢業生搵工旺季，有求職網站教路如何搵工。jobsDB指，畢業生在尋找第一份工作時，通常工作經驗有限，面對競爭越趨激烈及供過於求的勞動力市場，都在苦苦思索如何突圍而出以展開職業生涯。該網站分享五大秘訣，以助沒有工作經驗的求職者覓得理想職位。

秘訣​一、履歷版面設計多下功夫

即使欠缺工作經驗，讓人眼前一亮的履歷亦可助你找到工作。僱主都欣賞別出心裁又整齊易讀的履歷，因此畢業生應勇於發揮創意，在版面設計多下功夫，從以突出自己。如沒有工作經驗，更應該細閱職位的要求，以及強調自己如何運用所需技能的例子。切記履歷的表達方式、版面和內容要根據各個職位的要求度身訂造，並提及現今職場所需的硬技能，例如數據分析、社交媒體經驗或技術能力。

雖然經驗不多，但Fresh Grad也應準備一份令人印象深刻的履歷。﹙資料圖片﹚

秘訣​二、大膽嘗試應徵不同職位

僱主通常預計應徵初級職位的求職者工作經驗有限，甚至毫無經驗，所以會願意提供培訓。自畢業季節起，「批發及零售」、「金融服務」、「貿易及分銷」、「資訊科技」和「教育」這五個行業於 jobsDB刊登最多職位空缺，如求職者正在尋找初級職位，又沒有特定行業偏好，大可先投身其中一個行業。畢業生就算沒有工作經驗，也可大膽嘗試應徵不同職位。

秘訣​三、僱主重視軟技能

僱主非常重視軟技能，例如解決問題的能力、領導才能和溝通技巧，而許多畢業生早已透過課堂或課外活動培養出上述特質。要從一眾求職者中突圍而出，畢業生必須先認清應徵職位的所需技能，反覆練習闡述發揮這些技巧的經歷。即使欠缺工作經驗，亦要於面試時表現出熱誠，以不同例子證明自己能勝任該職位，但切記保持謙遜，避免過份吹捧自己。

求職網站教路，畢業生就算沒有工作經驗，也可大膽嘗試應徵不同職位。﹙GettyImages/VCG﹚

秘訣四、懂得取捨

jobsDB《引才法則》研究顯示，「薪金和報酬」、「工作與生活平衡」及「事業發展機會」是Z世代搵工最主要的考慮因素。覓得理想工作固然重要，但由於未有工作經驗，加上就業市場競爭激烈，畢業生亦要在以上因素與工作機會之間取捨。緊記搵工並無對錯之分，關鍵是了解自己最重視的條件。

秘訣五、擴闊人際網絡

各大社交場合是你拓展人脈的大好機會，獲得的聯絡方法和資訊日後或會對求職有所幫助。與別人相處的時候，可憑誠信、熱誠及個人品德贏取他們的信任，建立良好關係。也許有朝一日，在社交場合遇到的某個人會助你覓得理想工作。