【求職現況】填補STEM職位空缺有難度？　調查：招聘時間用多一倍

隨著科技的進步，數碼化對各行各業也帶來翻天覆地的變化。有研究指，五分之四的受訪者（83％）覺得自己有能力應對新一輪的數碼化浪潮，同時，78％的受訪者表示，他們的僱主應該投放更多資源發展員工的數碼化技能。

數碼化令職場生態改變，不少打工仔希望僱主提供相關的培訓，提升他們的競爭力。（資料圖片）

根據2019年第2季度任仕達（Randstad）工作監測研究，83％的香港受訪者認為自己有能力應對工作數碼化。儘管為未來的工作做好了準備，53％的受訪者預計自己的工作在未來5到10年內會實現自動化，比全球平均水平高出19個百分點。接近八成（78％）的受訪者希望他們的僱主在發展數碼化能力方面投入更多資金，以幫助員工保持競爭力。

任仕達香港董事總經理Natellie Sun表示：「數碼化浪潮已經開始重塑傳統業務，未來的工作將需要不同的技能。對於未來技能（future ready skills）的需求是香港各行業公司面臨的最嚴峻挑戰。即使人們覺得有能力在工作中處理數碼化，公司也需要為未來變得更加複雜的工作範圍做好準備。不少公司正努力提升員工的技能，並通過技能支持和培訓計劃建立一個面向未來的人才管道，我們預計這些計劃的需求以及相關的補貼會不斷增加。」

研究指，STEM人才相當短缺，僱主在招聘時有一定困難。（資料圖片）

在人才招聘方面，72％的人表示現時他們的僱主很難找到具備合適技能的求職者。有七成受訪者認為，僱主將來更難找到合適的人才。此外，65％的受訪者表示他們的僱主需要有STEM背景的人才。有針對空缺數據的分析亦表明，STEM空缺廣告的刊登時間中位數是非STEM空缺的兩倍多。任仕達的2019工作靈活性報告（Randstad’s flexibility@work 2019 report）中，亦解釋了填補STEM職位空缺的困難。

Natellie Sun總結道：「香港的就業率高，無疑是一個求職者主導的市場。隨著愈來愈多僱主希望僱用具備所需技能的人才，候選人可能會獲得多個工作機會，因此在面試過程中擁有更多談判權。這意味著平均薪資有機會增加，因為僱主互相競爭，以確保能夠找到最優秀的人才。」

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