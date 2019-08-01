【求職攻略】不滿意取錄待遇？　參考獵頭爭取Counter Offer建議

收到Offer理應開心，但卻被人壓價，與自己預期的相跟甚遠，那怎麼辦才好？在選擇放棄offer前，其實你還可以選譯與雇主或HR討論一下才作決定。從事獵頭工作近8年的久保，最近還開設了自己的獵頭公司，他這次會與大家分享爭取Counter Offer的技巧。 獲得取錄時，第一個反應理應是開心，但當發現原來自己被被人家壓價，甚至壓得有點不能接受時，該怎麼辦才好？在選擇放棄取錄前，其實你還可以選譯與僱主或HR討論一下才作決定。從事獵頭工作近八年的久保，這次會與大家分享爭取Counter Offer的技巧。

在選擇放棄offer前，其實你還可以選譯與雇主或HR討論一下才作決定。﹙VCG﹚

萬一求職者收到Offer，但和自己所期望的有段距離，如何可以有禮貌地爭取一個Counter Offer？Counter offer提指，如果candidate收到offer後不似預期，僱主再提出一個更合適的offer；亦可指當員工提出辭職後，公司提出的挽留offer，有人會叫呢種做retention offer，是次個案則採用前者解釋。



而當你提出想要Counter Offer前，先問問自己當天想找工作的原因，例如你轉工係因為想有Regional exposure？想轉去大公司？想轉行？還是想追回市場薪酬水平？當你清楚知道最初轉工的原因，慢慢就會知道自己的底線。

當知道自己底線時，建議大家可以坦白和獵頭分享對Offer的看法，例如對工作範疇及「公司未來潛在發展」感興趣，但是無奈地，這個Offer的薪酬和福利跟自己的期望真的有一段距離，求職者可以再看看這個Offer有沒有改善的空間，並重申一次自己的底線便足夠。如果一個稱職的獵頭，多數會再和新公司的HR商量，因為大家都想有個三贏的結果。

如果一個稱職的獵頭，多數會再和新公司的HR商量，因為大家都想有個三贏的結果。﹙GettyImages/VCG﹚

降低底線，可能會影響新工的投入程度

如果你對新工作真的好感興趣，你可以想想會否降低你的底線，接受Offer。當然我並不是叫大家完全放棄底線，只是如果你對新公司有信心，相信接受這份工作可以對自己的前途有幫助，只是在短時間內未必達到自己的期望，便可想想是否願意為前途而暫時降低對薪酬的期望。

但是如果你回想起眾多轉工理由中，薪酬福利是最重要，我建議你們要堅持自己的底線，例如當日你覺得自己在市場的價值是多少，你便堅持多少。很多情況是當求職者接受了一個被自己期望低的Offer而沒有好好處理對Offer的期望(Expectation Management)，那麼你便很容易會在一個比較負面的情況下開始新工作，對於融入新公司及投入工作是有一定影響。

所以，坦白誠懇地講出自己的想法及底線，並不等如計較，反而顯得你對新工作的誠意。不過，在整過討論中要保持一個良好的心理質素，用平常心去對待Offer，有需要時後退幾步來客觀分析。如果發現自己為了新工作而放棄了很多當日想轉工的理由，便要想想這份工是否可以帶給你一個更好的前景。

坦白誠懇地講出自己的想法及底線，並不等如計較，反而顯得你對新工作的誠意。﹙GettyImages/VCG﹚

如何面對Retention Offer？

如果辭職後，現職公司提出挽留，那又是否值得留下？同樣地，要先回想當初想出外闖找新機會的原因。如果是因為工作本身，已經沒有晉升機會，工作上沒有新挑戰，甚至薪酬福利已追不上市場水平，便可看看公司的Retention Offer是否可以改善你的不滿。但是，如果找工作的原因是因為公司本身問題或文化不合適，那麼即使願意留下，也不代表公司的問題會在短時間內得到解決，所以很容易過了一段時間後，會再次萌生出外找工作的可能性。

有些人會問，平時我的工作表現不錯，跟上司同事關係也很好，為甚麼我辭職的時候公司不作挽留，是否遞了辭職信就沒有感情可言？或多或少，信任就在你遞辭職信那刻而有點破裂，尤其是你在公司工作了一段時間，表現不錯，有良好的晉升前景，公司在你身上投放不少資源後但你卻選擇離開的情況下，又怎不會破壞公司對你的信任？就像一對情侶，在毫無先兆下其中一方提出分手，即使最終復合，但可以肯定關係中會沒有芥蒂？所以，當你們收到Offer而決定辭職前，請想想是否到了一個非走不可的地步，畢竟信任一旦有裂縫，即使日後怎樣努力修補，裂縫始終都會存在。

現公司發出Retention Offer的幾個考慮

至於一間公司會否提出挽留，其實有幾點考慮因素，例如你的新Offer有多吸引、薪酬加幅的百分比及工作範疇，現公司是否可以提出一個更有吸引力的Retention Offer。亦有可能公司有預算限制，如果你新工作的薪酬有很好的加幅，相信現職公司可以提出更好的Retention Offer的可能性就會較低。因為公司知道，你想要的無法提供，即使開出空頭支票強行挽留，最終都會離開。當然，公司對於一些重要人才會更願意提出挽留，所以大家平日的工作表現是很重要的。同樣，如果決定要辭職，亦應避免假設公司會作出此決定。因為有時候公司即使這樣做，但基於不同原因，也不一定可以挽留到的。

通常當你向你上司提出請辭後，上司都會找HR去商討如何挽留。之後HR會找辭職同事面談，了解辭職原因及新工作性質。就如上述所言，HR會了解離職原因是否員工薪酬偏低、工作性質已經久久沒有挑戰或改變、工作量過高等。跟上司或同事問題後，便會研究Retention Offer應該如何去提議。調整薪酬或改變工作性質都是較常見的Retention Offer。至於應否留下，就要想想這個Offer是否自己想爭取的。

雖然對於獵頭來說，求職者接受了Retention Offer是等於白幹了一場，幫人家跳草裙舞，是非常洩氣和浪費時間的。但我是以求職者的角度出發的，也希望可以幫公司找到合適的人才。如果將一個不確定自己想要甚麼又或者因為短期誘因而動搖的求職者介紹給客戶，我相信這位求職者也不會在這間公司留很久，因為他只着重眼前的利益而忽略了長遠來說自身需要甚麼。

以我亦有8個原因，解釋為何你不應該接受Retention Offer：

1. 要去到威脅辭職的階段，公司才會調整你的工資，這是一間什麼公司？ 2. 錢從哪裏來？是否提早了Salary Review？還是提早了調整你原定下年將會調高的工資？要記住每一間公司對於薪酬制度都有非常嚴格的規定，不會為了一個人而破例。 3. 由你辭職的一剎那，他們大多已經背着你尋找替代人選。你並不是他們所說的那樣無可代替。 4. 你已經令老闆對你有戒心，他開始懷疑你的忠誠及誠信。你可以繼續在雙方心中都有一條刺的環境下工作嗎？ 5. 當將來公司有問題的時候，你會是第一個被裁走的人；而你亦不會是升職的第一人選，因為上司已經對你的忠誠開始懷疑，對你有保留。 6. 因為工作環境及同事對你的態度有轉變，你會變得不快樂，到時你又會打算辭職，白白浪費了一段時間和一個機會。 7. 你是這麼容易被錢收買的嗎？想一想當初自己想離開這間公司的原因，如果用錢可以解決問題，某程度上是對自己自尊的一個侮辱。 8. 僱主們不想浪費時間和金錢去找一個替代人選，所以寧願用相對低的成本把你留下。

你是這麼容易被錢收買的嗎？想一想當初自己想離開這間公司的原因，如果用錢可以解決問題，某程度上是對自己自尊的一個侮辱。﹙GettyImages/VCG﹚

當然，凡事也有正反兩面，就着這個問題，我也提供一些以HR為視角的意見：

1. 其實公司對於薪酬調整是有規定的，如果真的太低會安排Catch-up，只是有時候未到，同事已經辭職。 2. 破例情況是會發生的，如果沒有錢，只要Business肯負責承擔額外的Manpower cost而做更多生意，錢便會出現。而且相信將你留低，帶給公司的價值更高。 3. 是的，一間公司冇人是不可被取代，但公司都千方百計想你留下，就代表你對公司是很重要的。 4. 留下來，是給大家一個重新開始的機會，或者中間有條刺，但是，也是一個機會讓公司或上司記住不要再犯同樣的錯誤。 5. 升職或裁員並不會只看員工的忠誠度，也看職位本身是否仍有需要，或員工是否已達到升職要求。所以，是否曾經辭職並不是升職或裁員的首要決定因素。 6. 你可以保證新公司不會出現人事問題？到時候又再找工作？或許工作環境及同事未必會改變，但如果你是喜歡現有工作但因為外在環境而離開，值得嗎？ 7. 錢並不是單一留下來的原因，如果當日因為錢而離開，今日因爲錢而留下，其實都係堅持自己的底線。如果當日離開是因為工作有新沖擊或想尋求改變，但現有公司又能給予你類似的發展，為何不可留下來？ 8. 再找一個替代人，可能會浪費時間或金錢，但我也可能會找到一個比較低薪酬的回來，所以把你留下並不是因爲你便宜，而是因爲你對公司的重要性。

所以求職者要審慎考慮是否接受公司挽留。停一停，想一想，當初為甚麼想離開？

久保，雙碩士畢業後投身獵頭界，又稱「全職獵人」，多年來為客戶網羅人才、挖角，為員工找好老闆。喜歡和網友分享獵頭界奇聞異事，更喜歡出Post教人求職，幫人做一個由HR到老闆都覺得眼前一亮的Candidate。著作有：《獵頭公司奇情實錄》、《全職獵人 獵頭奇情．求職秘笈》

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