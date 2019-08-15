【逃犯條例】繼國泰炒機師　港航員工疑因發表反修例公開信被炒

反修訂《逃犯條例》風波持續，近日航空界蔓延一股白色恐怖。繼國泰航空解僱兩名機師，其中一人涉及暴動罪案件，《香港01》再接獲香港航空一名員工投訴，稱多次在個人社交網站上載反修例及譴責警方濫暴的公開信後，昨被即時被解僱，資方並拒絕交代解僱原因，而事前曾有人暗示他小心網上言論。他批評港航疑借解僱，清算不符公司政見的員工，剝奪言論自由，頓然失業的他更對未來深感徬徨。 記者就事件向港航查詢，港航回覆指，公司一向要求員工恪守嚴謹的行為守則」，「員工如有任何不符合政策要求或影響公司聲譽、業務或運行的不當行為，均屬不能接受，並需承擔嚴重的後果，包括被解僱等」。 攝影：陳諾希

早前國泰航空解僱兩名機師，分別一人被落案起訴暴動罪，另一人則涉及於8月12日不當取用公司資訊，事件被形容是「未審先判」，惟香港航空亦被爆出有員工疑被政見被解僱，令白色恐怖蔓延航空界。

現今29歲的盧先生任職香港航空貴賓服務部主任，他向《香港01》表示，昨午收工前，突然被人事部召見，指要即時解僱他，並立即需交還禁區證、職員證及醫療卡等，惟「由頭到尾都冇講點解」，只稱會支付一個月代通知金，要求他馬上收拾個人物品離開，整個過程僅5分鐘。

他又指，今日再到人事部交還部分證件，以及要求索取工作證明書和糧單時，對方仍拒絕交代解僱原因。當他再追問求職時，該公司如何向其他公司交代解僱情況，對方稱只會提供工作崗位、工作內容和任職期等資料，「我相信僱主好少問其他嘢」。

任職香港航空貴賓服務部主任的盧先生投訴被公司無理解僱。（陳諾希攝）

不過，盧先生認為真正解僱原因與他的網上政治言論有關。他稱，過去一直經常於網上分享反修例言論和新聞，據其Facebook個人帳戶，曾分別於7月底和8月初上載《香港航空公司員工致香港人書》及《一群國泰航空集團和香港航空公司員工的聯合聲明》，內容包括反對《逃犯例條》修訂、爭取民間五大訴求、強烈譴責警察濫暴和警黑合作，並呼籲參與8月5日的「全港三罷」行動。他亦曾參與反送中遊行，更於8月5日取年假「罷工」。

他續指，港航一直沒作任何警示，惟直至本周一（12日），港航行政總裁孫劍峰向全體員工發信，指「不能接受影響公司聲譽及安全運行等不當行為」，並強調「對於參與暴力示威、違反香港法律法規的員工，公司保留採取紀律行動的權力，包括立即暫停工作」。日前有公司高層曾透過他上司警告他，勿再於社交網站發表任何政治意見，「小心自己言行舉止」。

故他質疑，有關言行與港航日前登廣告表態，支持政府依法施政及警隊嚴正執法的立場背道而馳，因而慘遭清算。他又指事件發生公司內人心惶惶，部分員工更清洗與公司政見不一的網上貼文和朋友清單，以免惹禍上身，形容如同「白色恐怖」，嚴重剝削言論自由。

盧先生希望港航交代事件。（陳諾希攝）

入職港航和海航逾年，當中曾遭挖角，盧先生強調工作表現「問心無愧」，亦從沒請病假和遲到，向來紀律良好，批評公司是被無理解僱，有必要交代事件，「雖然港航是中資機構，亦有必要尊重員工的言論自由」。因不少同事也曾表達政見或上載有關公開信，他擔憂「清算員工才剛開始」，故他計劃就事件向立法會議員及工會等求助，正諮詢法律意見。

面對突然失業，盧先生一臉茫然地嘆言「非常無助」，稱按現時勞工法例，如公司解僱時依例賠足一個月通知金和假期，就無必要解釋原因，但「咁樣解僱真係好無理」。月薪不到兩萬元的他無奈說，過去一直節衣縮食供樓和供養已退休父母，最近才即將完成供讀中大碩士學位，又不諱言自己有同性伴侶，「在本港性小眾群體下，踏入婚姻和求職，一份穩定工作對我已言，是最保障自己方法，但已經突然失去多年的努力，該怎麼辦？」不過，他沒後悔上載兩封公開信，更呼籲同業要「不懼強權」，勿被白色恐怖嚇怕。

記者就事件向港航查詢，對方回覆稱，該公司一向要求員工恪守嚴謹的行為守則」，「員工如有任何不符合政策要求或影響公司聲譽、業務或運行的不當行為，均屬不能接受，並需承擔嚴重的後果，包括被解僱等」。