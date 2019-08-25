【迪士尼D23直擊】Marvel最新電影大曬冷　Tom Holland現身說愛你

迪士尼與索尼談判破局收場，蜘蛛俠恐退出漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe），令一眾Marvel迷心碎不已，但「好戲在後頭」。 Marvel Studios總裁Kevin Feige於美國加州舉行、每兩年一度的「D23 迪士尼博覽展」（D23 Expo 2019）上公布漫威電影宇宙的最新計劃，並在傳媒發布會上指，Disney+的新影集角色驚奇女士（Ms. Marvel）、月光騎士（Moon Knight）及女浩克（She Hulk）未來會出現在電影裏。

Marvel Studios 總裁 Kevin Feige

Kit Harington出演《永恆族》黑騎士

Marvel在D23展上公開了電影《永恆族》的最新「大卡士」，確認《權力遊戲》男星基特哈靈頓（Kit Harington）將會飾演黑騎士，其他演員還有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）等等，將於2020年11月上映。

Marvel亦播放《黑寡婦》首部預告片，故事時間設定於《美國隊長3：英雄內戰》之後，取景之一在匈牙利布達佩斯，主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在片中換上多個造型；同場亦宣布《黑豹2》將於2022年5月6日上映。

即睇 Marvel 電影宇宙最新計劃：

Disney+的新影集角色驚奇女士（Ms. Marvel）、月光騎士（Moon Knight）及女浩克（She Hulk）未來將會加入漫威電影宇宙。（林樂謙攝）

Tom Holland為Pixar最新動畫獻聲

除了Marvel Studio外，Pixar最新動畫電影《Onward》公布預告片，內容講述一對精靈兄弟為了與已逝的父親見面，展開往魔法世界的冒險故事。負責配音的Marvel英雄蜘蛛俠Tom Holland及星爵Chris Pratt亦現身會一眾影迷。傳出蜘蛛俠將退出漫威宇宙後，Tom Holland首度現身會粉絲，並稱「這是瘋狂的一周，我打從心底裏愛你們，I love you 3000！」。

蜘蛛俠男星Tom Holland，將為Pixar最新動畫《Onward》獻聲。

傳蜘蛛俠將退出漫威電影宇宙，有粉絲在D23_Expo會場「拜祭」由Tom Holland飾演的蜘蛛俠。（林樂謙攝）

同場Lucasfilm公開《星球大戰：天行者崛起》最新預告片，將於今年12月上映；迪士尼則公布《黑魔后2》、《魔雪奇緣2》及《花木蘭》的最新預告，分別於今年10月、11月及2020年3月上映。