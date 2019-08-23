【蜘蛛俠】湯賀蘭曬同羅拔唐尼合照　留言有玄機？

由2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）開始，湯賀蘭演繹的蜘蛛俠已參演過5部MCU作品，這個版本已在影迷心裡植根，尤其是他跟羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」的亦父亦師亦友感情，感動了萬千觀眾。

湯賀蘭上載數張與羅拔唐尼的合照，究竟留言有咩玄機？（Tom Holland Instagram）

由2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）開始，湯賀蘭演繹的蜘蛛俠已參演過5部MCU作品，這個版本已在影迷心裡植根，尤其是他跟羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」的亦父亦師亦友感情，感動了萬千觀眾。

自消息傳出後，湯賀蘭未有直接回應，今早（23日）他在Instagram上載跟羅拔唐尼的多張合照，並留言謂：「We did it Mr Stark!」（Mr. Stark我們做到了！）自鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）死亡後，觀眾都以為再沒機會看見他跟蜘蛛俠同場，現在再見二人合照，驚喜之餘又帶點唏噓，因為湯賀蘭都要脫離MCU了。

連「變形俠醫」Mark Ruffalo都有留言。（Tom Holland Instagram截圖）

有網民認為湯賀蘭的留言可圈可點，究竟他跟鐵甲奇俠做到了什麼呢？有人認為是指兩人都離開MCU了，亦有網民指出，兩人的背景是郊外，可能是相約爬山成功完成旅程而已。雖然意義不明，但至少對影迷來說，這張難得的合體照片算是安慰。不過，湯賀蘭還有另一個打擊要面對，由他主演的未開拍新片《Uncharted》宣布導演Dan Trachtenberg退出，這部電影同樣由Sony Pictures製作，無後補導演人選之下，相信原訂明年初開拍要延後。