蜘蛛俠被迫退出MCU　湯賀蘭網上取消關注呢兩個帳戶作無聲抗議！

日前，迪士尼跟Sony驚爆談判破裂，未來Marvel Studios不會再製作任何《蜘蛛俠》系列的電影，消息嚇窒一眾影迷。 身上還有兩部片約的湯賀蘭（Tom Holland），極大機會因此不能再出現在Marvel電影宇宙（MCU）的電影。對於這位在全球爆紅的「蜘蛛俠」，狀況真的相當尷尬。而未知是否事出突然，湯賀蘭過於無奈，有眼利的網民就發現他在社交平台取消追蹤相關的帳戶，連以下這位主角都有加入戰團，為他出一分力。

迪士尼跟Sony驚爆談判破裂，最傷心的可能是一班影迷。（劇照）

無緣重返MCU第4階段

迪士尼跟Sony談判決裂，Sony在Twitter宣布，Marvel總裁Kevin Feige之後不會再參與製作任何《蜘蛛俠》系列的電影，意思即是「蜘蛛俠」將無緣重返MCU第4階段，而之後的「蜘蛛俠」系列電影將會由SONY獨自擔起製作。

換言之，如果協商真的破裂，「蜘蛛俠」不會再在MCU出現，之後的「蜘蛛俠」電影也不能提及任何有關在Marvel作品裡的情節，例如：與鐵甲奇俠的感情、決戰抗魁隆等經歷，對整個系列的製作會有重大的影響。飾演「蜘蛛俠」湯賀蘭一直深受全球影迷喜愛，有大批網民去到他的社交平台留言，跪求他回歸MCU。

而「蜘蛛仔」湯賀蘭在得知消息後，表示不捨，在個人Instargam上傳一張相片寫下︰「每個男孩的夢想，感謝wiresonly的贊助，謝謝老闆！」不少粉絲留言指︰「我會想你的！」（湯賀蘭IG圖片）

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湯賀蘭「無聲抗議」 呢位主角都撐埋一份

其實湯賀蘭的處境都很尷尬，身上背負著2部合約的他，未來似乎不能再出現在MCU，影迷極度不捨，有細心的影迷更發現他「無聲抗議」，取消追蹤了迪士尼跟Sony的帳號，只保留追蹤Marvel Studios。

而《蜘蛛俠：決戰千里》的女主角「MJ」Zendaya也默默加入了這份抗爭，一起取消關注了Sony以及《蜘蛛俠》的帳號。

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據外媒報導，迪士尼要求未來《蜘蛛俠》的票房要五五分帳，但Sony拒絕。有指，雙方的談判僵持，但面對粉絲群情洶湧，紛紛希望湯賀蘭要「留在MCU」，甚至有人指出「我們恨迪士尼3000」，向這位蜘蛛俠表達支持，希望事件仲有彎轉。