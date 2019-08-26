【香港經濟】7月出入口貨值續雙降　出口按年跌5.7%　入口跌8.7%

香港出口貨值連跌9個月。政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌5.7%和8.7%。

繼6月份錄得9.0%的按年跌幅後，7月份商品整體出口貨值為3,386億元，較去年同期下跌5.7%。同時，繼6月份錄得7.5%的按年跌幅後，7月份商品進口貨值為3,708億元，較去年同期下跌8.7%。7月份錄得有形貿易逆差322億元，相等於商品進口貨值的8.7%。

今年首7個月的商品整體出口貨值較2018年同期下跌3.9%。同時，商品進口貨值下跌5.1%。首7個月錄得有形貿易逆差2,768億元，相等於商品進口貨值的11%。

經季節性調整的數字顯示，截至7月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值錄得0.8%的跌幅。同時，商品進口貨值下跌1.3%。

政府︰香港出口短期內應會持續疲弱

政府發言人表示，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，7月份香港商品出口貨值按年進一步下跌5.7%。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這情況下，輸往多個主要市場的商品出口在7月份錄得不同程度的跌幅。

資料顯示，7月輸往亞洲的整體出口貨值下跌5.5%，其中，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌14.7%）、越南（跌8.6%）、中國內地（跌7.1%）、泰國（跌7.0%）和印度（跌5.6%）。另外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌13.0%）和美國（跌10.3%）。

展望未來，面對困難的外部環境，以及中美貿易摩擦會在9月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或進一步下滑。政府會密切留意有關情況。