【逃犯修例】中華總商會發聲明　關注當前局勢對香港經濟影響

國務院港澳辦和中聯辦昨日（7日）在深圳舉辦香港局勢座談會，港澳辦主任張曉明對超過550名與會者發表講話。香港中華總商會今日（8日）發表聲明，歡迎及支持張曉明就中央支持穩定香港局勢的明確表態。

昨日舉行的座談會有港區人大代表、全國政協委員等，約550人出席。(資料圖片/張浩維攝)

強調支持行政長官、政府及警方

中總聲明指，張曉明就中央對於穩定香港當前局勢給予清晰明確表態，對此表示歡迎和支持，認為對香港各界應對當前困境、協助香港社會重拾和諧穩定給予堅定信心。

身兼全國政協常委的中總會長蔡冠深指出，張曉明的講話帶出了非常重要訊息，香港局勢已來到臨界點，必須要止暴制亂，恢復社會秩序，明確支持行政長官、特區政府和香港警方，並肯定香港愛國愛港力量對維護本港法治、反對暴力、守護社會和諧穩定的堅持。

贊同發揮正能量 舉辦守護香港活動

蔡冠深亦贊同中聯辦主任王志民提到要發揮正能量，各界要舉辦更多守護香港、維護社會和諧的活動，並做深、做實青年工作。

他強調，中總一直反對所有罔顧法紀的違法行為，重申支持行政長官及特區政府依法施政，並支持警方對違法行為嚴正執法，保障社會秩序和市民安全。

環球政經形勢朗 港經濟面臨嚴峻挑戰

蔡冠深亦關注當前社會局勢對香港經濟、營商和投資環境帶來的負面影響，加上環球政經形勢持續不明朗，特別是中美貿易摩擦不斷加劇，更令香港經濟面對嚴峻挑戰。

他表示，希望社會各界認真思考，為香港的真正福祉，向一切違法暴力行為說不，讓香港社會盡快回復穩定，攜手聚焦經濟民生發展。