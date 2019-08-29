中信股份上半年多賺9%　中期息增兩成至18仙

中信股份（0267）公布中期業績，期內歸屬普通股股東淨利潤按年上升9%至335億元，主要由於中信銀行（0998）表現良好及中信澳礦首度錄得盈利等因素，公司宣布派發中期息每股18仙，按年增加兩成。

總收入按年上升7%

期內中信集團總收入按年增加7.3%，至2,771.76億元，其中淨利息收入上升8.43%至674.6億元；銷售收入增加6.43%至1,652.3億元，其他收入則下跌17.3%至95.53億元。

以業務劃分，期內金融板塊錄得255億元淨利潤，按年增長5%，截至6月底不良貸款比率降至1.72%，而中信保誠保費收入亦有顯着增長，惟但由於對一項權益類投資作出計提減值，故淨利潤按年基本持平，而中信證券盈利增長16%；非金融板塊中，製造業利潤按年上升46%至35億元，其中中信泰富特鋼盈利上升61%；資源能源業務利潤亦大升64%至21億元，得益於中信澳礦的首次盈利。

中信董事長常振明於報告中，提及香港近月局勢，指自己深感憂慮和痛心，並稱集團進入香港發展已逾30年，「香港是我們的家」。他又指，誠摯希望香港回歸平靜，希望大家求同存異、團結一致守護香港，相信法治是香港的核心價值，而「一國兩制」則是香港保持繁榮的基石，中信將一如既往地為香港的發展和穩定貢獻自己的力量。