港鐵成示威「受災股」　拆解業績了解業務受影響程度

港鐵公司（0066）遭捲入修例風波。上周末遊行，港鐵再宣布關閉多個沿線車站，多個車站設施受嚴重破壞，另一邊廂，針對港鐵的不合作運動更疑似升級，除阻擋車門關閉之外，有網民發起「不付費運動」，包括跳過閘機不付費乘車，又建議罷買港鐵站內和商場租戶，以及杯葛在港鐵落廣告的商戶。 港鐵股價今日跌3.1%，收報44元，較7月最高位55.75元，已累跌了21%，技術上步入「熊市」。下文從港鐵的收入分佈，分析示威活動對港鐵造成多大衝擊。

客運非港鐵主要利潤來源

深陷修例風波的本港政局仍然未見任何緩和，過去周末再爆發嚴重衝突，港鐵車站更成為衝突的主戰場，除影響到車務運作，售票機、幕門等維修成本亦將大增。

但這能否成為股價下跌的主因？據港鐵8月初公布的中期業績，上半年總收入為282.72億元，當中客運業務收入為106.9億元，佔總收入約38%，若扣除資產折舊、員工薪酬等成本，EBIT（未計息稅前利潤）則只有9.52億元，EBIT利率不足9%。上半年港鐵未計息及財務開支前經營利潤52.01億元，即相關業務EBIT，佔比不足兩成。

車站商務佔港鐵經營利潤逾半

相對客運服務，車站商務（包括鋪租、廣告、電訊等）的收益雖然僅為35.55億元，佔總收入約13%，但由於毛利高逾七成，EBIT上半年達26.79億元，佔經營利潤逾半。

而車站商務收益當中，站內商店的租金為25.07億元，佔收益的70%；其次是廣告收入6.06億元，佔收益的17%，為港鐵關鍵利潤來源。

近期示威遊行發生期間，港鐵不時會宣布封站及列車停止運作。（羅國輝攝）

訪港旅客減少更值關注

阻礙列車行駛、拒付費入閘固然會影響客運業務，但港鐵始終是港人最主要交通工具，為求方便和準時，尤其上班族難以抗拒乘搭，加上示威活動主要發生在周末，即使市民減少外出，客運的影響亦不會太大。另一邊廂，由於港鐵只是負責收租，單論罷買商戶和廣告商的影響似乎難以量化在業績上。

反而，示威持續兩個多月，旅客因而減少來港就更值得注意，旅發局最新數字顯示，7月訪港旅客下跌4.8%，8月上半月更勁跌三成，零售生意慘淡，樓價受壓，作為「半隻」地產和收租股的港鐵，定不會獨善其身。

近月的周末，已見港鐵車廂甚為「冷清」。上半年，機場快綫、高鐵及東鐵綫的過境服務的收入為34.31億元，佔港鐵整體客運收入逾三成，雖不及本地鐵路服務佔67.55億元，但相對港人「無得揀」，旅客減少的影響不容忽視。