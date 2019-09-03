招商局商業房託申請上市 　上半年溢利急瀉五成

招商局系內公司招商局商業房託基金申請主板掛牌，初步投資組合持有5處物業，均位於深圳前海蛇口自貿區，截至6月底的評估價值總額為65.17億元（人民幣‧下同）。截至今年6月底，公司上半年溢利為3.92億元，按年大幅倒退50.2%。

去年全年溢利按年升逾5成

根據招股文件，招商局商業房託去年全年溢利及全面收益總額為10.99億元，按年增加51.5%，惟今年中期溢利大幅下跌，主要由於投資物業公允值大跌58.7%至38.15億元。房託持有的5棟物業，分別為甲級寫字樓新時代廣場、數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期，以及花園城購物中心。

物業總樓面面積為26.24萬平方米，可租賃總面積為24.99萬平方米，主要租戶來自房地產、科學研究、技術服務業、石油、物流及醫療設備製造業5個行業。公司指，初步將專注在佛山及廣州以外的粵港澳大灣區、北京及上海擁有及投資商用物業。

對於招商局商業房託的上市申請，招商局置地（0978）亦公布，建議擴展業務至房地產投資信託管理，而旗下全資附屬公司榮騰已向香港證監會申請有關招商局商業房地產投資信託基金的授權。緊隨招商局房託基金上市後，公司控股股東瑞嘉投資將成為招商局房託基金的重大持有人，而該公司將不會控制招商局房託基金。