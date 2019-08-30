本港零售額連跌6個月　7月急挫11.4%　珠寶、鐘錶等成重災區

環球經濟轉差，加上港府修訂《逃犯條例》引發的一連串抗爭運動已持續兩個多月，令訪港旅客人數放緩，市民消費意欲轉差。本港7月份的零售銷售數據跌幅繼續擴大，並已連跌6個月。

期內零售業總銷貨值臨時估計為344億元，按年跌11.4%，較6月份修訂後的跌幅6.7%，跌幅增加4.7個百分點；期內零售業總銷貨量按年跌幅亦按年跌13%。

與去年同期比較，今年首7個月零售業總銷貨值亦下跌3.8%，總銷貨量亦跌4.4%。

若以主要類別來劃分，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年跌24.4%；其次為服裝跌13.0%；藥物及化妝品跌16.1%；百貨公司貨品跌10.4%；食品、酒類飲品及煙草跌2.3%；其他未分類消費品跌1.4%。

至於電器及其他未分類耐用消費品跌17.4%；汽車及汽車零件跌5.8%；燃料跌0.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌10.1%；書報、文具及禮品跌6%；傢具及固定裝置跌8.7%；中藥下跌5.8%；以及眼鏡店下跌17.8%；整體而言，唯獨超級市場貨品的銷貨價值按年升1%。

受多項不利消息影響，本港零售銷售數據持續下趺。（資料圖片）

社會事件對零售表現構成重大干擾

政府發言人表示，零售業銷售在7月進一步轉差，錄得雙位數按年跌幅，反映本地消費情緒疲軟，以及近期本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的重大干擾。



發言人進一步表示，中美貿易摩擦升溫，經濟狀況欠佳，將繼續影響消費情緒，零售業銷售在短期內將維持疲弱。若涉及暴力的社會事件不能平息，零售業的情況甚或會進一步惡化。政府會密切留意相關情況。