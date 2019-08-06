海港城上半年總銷售額跌1%　九倉吳天海：市場正面對「完美風暴」

香港零售行業在今年上半年表現令人相當失望。政府於日前宣布，今年首6個月零售銷售額按年跌2.6%，單計6月，跌幅更達到6.7%至352億元，跌幅遠超預期。其中擁有不少收租物業的九龍倉置業（1997）亦受波及，旗下海港城上半年總銷售額更錄得1%跌幅至184.97億元。

集團主席吳天海表示，本港零售受需求疲弱、中美貿易戰持續、香港本身問題及匯率變化等多個因素影響，形容市場正面對「完美風暴」（Perfect Storm），風浪有機會較以前更大，對下半年零售市道感到不樂觀。

事實上零售管理協會主席謝邱安儀日前預期，7﹑8月份零售額將錄得中單位至雙位數跌幅，反映出市道難令人感到樂觀。

九倉吳天海稱，對下半年零售市道感到不樂觀。﹙資料圖片﹚

海港城商場收入升6%

商場營運可謂九倉置業的最重要業務，直接影響公司業績表現。在中期業績內指出，旗下三個商場海港城﹑時代廣場及荷里活廣場，在今年上半年的零售銷售額佔香港整體零售銷售額的10%。可是三個商場的表現，未見突出。其中海港城總銷售額下跌1%至184.97億元，即日均額逾1億元。

在今年上半年，整個海港城收入為61.65億元，佔公司整體收入的73%，單是海港城商場收入已達到39.94億元，已佔整個海港城收入的65%，從中反映出海港城商場地位。海港城商場收入按年升6%。

至於時代廣場商場部份收入保持穩定，為10.62億元，荷里活廣場收入下跌2%至2.84億元。

不過在旗下寫字樓物業租金收入上揚帶動下，九倉置業中期基本溢利多賺3%至51.84億元。股東應佔溢利則下跌31%至69.89億元，與投資物業重估盈餘減少65%有關。

吳天海指出，吳天海認為，上半年零售轉弱並非只由社會事件造成。（林樂謙攝）

人幣跌穿7對本港消費響起警號

吳天海認為，上半年零售轉弱並非只由社會事件造成，外圍因素包括人民幣跌破「7算」亦對消費市場響起警號，令商戶生意難做，尤其是購物中心區如尖沙咀及銅鑼灣。然而，近日商場人流亦有受事件影響，例如昨日寫字樓職員提早下班，晚上商場人流相對減少。

李玉芳（圖右）指出，難以預期下半年商場租戶續租走勢。（林樂謙攝）

難以下半年續租租金水平

集團副主席兼執行董事李玉芳補充，上半年旗下商場續租租金有單位數升幅，惟近期除超市生意額有增長外，大部分商戶包括珠寶、時裝及影音產品等的生意額均有下跌情況，目前未收到租戶的減租要求，難以預料下半年續租租金水平。

近日社會事件中有警察進入商場執法，李玉芳回應指，近兩個月商場皆可維持秩序，認為警察進入商場「可免則免」，希望大家可給予更多空間去處理事件。吳天海則補充，集團會把商戶及客人的安全作最重要考慮因素。