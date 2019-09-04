金管局︰本港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度　獲評為合規而有效

特別組織和亞太反洗錢組織分別是打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的全球標準制定者和區域機構，於今天（4日）發表了就香港進行的成員相互評估報告。整體而言，香港的打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度獲評為合規而有效，令香港成為亞太區內首個成功通過特別組織今輪審核的成員地區。

報告肯定了金管局風險為本的監管符合國際標準和慣例，並對香港整體的打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度的有效性作出重大貢獻。報告也讚揚金管局和銀行對洗錢及恐怖分子資金籌集風險有良好理解，並採用了專業和風險為本的監管方法，及實施了與銀行業獲評估為最高風險水平相稱的預防措施。

金管局又指，報告的正面評估結果反映了該局持續致力與銀行業及各持分者緊密合作，妥善管理香港作為國際金融中心地位所帶來的高洗錢及恐怖分子資金籌集風險，其中銀行業扮演著重要的把關角色。報告亦建議需進一步開展工作的領域，這將有助制定未來幾年的工作重點。金管局會繼續與銀行業及儲值支付工具業界緊密合作及適當跟進報告的建議，尤其是我們就一些建議已經作出回應，例如在2019年7月公佈了就儲值支付工具業的洗錢及恐怖分子資金籌集的最新風險評估。

金管局副總裁阮國恒表示，他歡迎特別組織的報告肯定了金管局在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面進行風險為本的的監管是有效的，並符合國際標準。報告的正面評估結果反映了香港銀行業和金管局多年來在這方面投放大量的資源和工作。金管局會在未來與銀行業和各持分者緊密合作，致力使香港持續符合國際標準以及應對洗錢及恐怖分子資金籌集的風險變化。