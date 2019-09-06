【收市總結】無懼惠譽降評級　港股升175點子　成交額近千億元

市場好壞消息充斥，促使港股走勢波動。美股在當地時間周四大升372點，以及香港期貨交易回復正常，帶動港股曾彈升至接近26800點。可是投資評級機構惠譽在中午時分宣布，將香港信貸評級下調一級至「AA」，消息公布後，港股升幅一度收窄至不足50點。至尾市時升幅再次擴大，升幅逾170點。

恒生指數收市報26690點，升175點；國企指數收市報10430點，升46點，成交額為998.65億元。

期指恢後交易 港交所升近1%

昨日香港交易所（0388）於下午2時起暫停交易，今早行政總裁李小加指出，事件與系統軟件有關。今日日市期指交易明顯增加，其中9月期指成交16.1萬張，升60點；10月期指成交617張，升56點。

隨著期貨交易回復正常，港交所股價今日上揚，更一度創下1個月新高254.8元，收市報249.4元，升0.9%。券商股亦高收，耀才證券（1428）收市報1.36元，升1.5%，海通國際（0665）升2.6%，收市報2.37元，國泰君安（1788）升3.1%，收市報1.34元。

出口股上揚，申洲國際（2313）升3%，收市報112.4元，互太紡織（1382）升0.9%，收市報5.39元，創科實業（0669）升0.3%，收市報57.9元。

長和長實均上揚

長和系今日亦高收，兩隻獲李嘉誠基金會增持的系內股份今日表現理想。長和（0001）重上70元，收市報70.45元，升2.1%；長實集團（1113）升1.2%，收市報55.85元。長江基建（1038）升0.6%，收市報52.9元，港燈（2638）升0.4%，收市報7.55元。

其他藍籌股方面，騰訊控股（0700）升0.6%，收市報343.4元，萬洲國際（0288）升2.3%，收市報6.97元，滙豐控股（0005）升0.7%，收市報57.9元。