【逃犯條例】林鄭不同意惠譽下調港評級　港府用法治手段止暴制亂

評級機構惠譽宣布下調香港評級，由「AA+」下調至「AA」，展望評級負面。正在廣西出席活動的特首林鄭月娥表示，不接受惠譽下調香港評級，指出過去3個月發生的事沒有削弱香港的「一國兩制」和法治精神，港府是使用法治手段止暴制亂，反而是民間提出的五大訴求，當中要求釋放和不追究被捕人士的要求是有違法治精神，稱如果港府答允，恐怕會令國際社會對香港更負面。

林鄭表示，過去三個月發生的事沒有削弱香港的「一國兩制」和法治精神，港府是使用法治手段止暴制亂。（資料圖片／羅國輝攝）

林鄭月娥表示，不同意惠譽下調香港評級，稱過去3個月香港發生的事並沒有削弱本港的「一國兩制」和違反法治，當局是使用合法的手段去止暴制亂，反而是反修例人士提出的訴求有違法治精神。林鄭重申，本港的「一國兩制」和法治精神沒有受到反修例示威影響，港府反而是更有決心去維護這些核心價值，又指若果暴力衝擊持續下去，只會影響本港的營商環境及國際信心，她希望示威者能夠停止暴力示威。

四個行動不能馬上停止暴力

林鄭又說，她離港前就撤回修例提出四大行動，明白措施不能夠馬上令暴力衝擊停止下來，但希望為香港走出困局踏前一步，亦呼籲示威者明白持續使用暴力對香港沒有好處。她稱，暴力事件持續發生，例如機場、鐵路被大肆破壞、公路隧道被堵塞、不同意見的人士互相批評，出現網上欺凌及打鬥等，均影響企業對港信心及外國觀感，認為若果有人純粹靠觀感，可能會感到焦慮及影響信心，對香港產生負面看法。