【財經點睛】豬年的煩惱　豬瘟令肉價爆升　中國政府點出招好？

本周五（13日）為中秋節，當然是月餅等應節食品成為主角，不過中國人一向愛以豬肉做節，豬肉亦成為當日的第二主角。可是非洲豬瘟問題在多個國家爆發，導致豬肉供應不足，在今年7月受到豬肉價格上揚帶動，畜肉價格按年上升18.2%。豬肉價格飆升而捱貴豬，相信令到不少家庭發愁。

非洲豬瘟為家豬與野豬感染的傳染病，與一般豬瘟不一樣，無法透過疫苗來預防。此前豬瘟在非洲﹑俄羅斯及東歐爆發，去年8月傳入中國。

中國的疫情迅速蔓延。據《日本經濟新聞》報道，目前中國31個省市均受波及，有超過100個農場確認有非洲豬瘟。

面對豬肉價格大升，中國政府以三招來穩定豬肉價格及消費者信心。首先會提供急凍豬肉庫存以增加供應，其次有29個省份為經濟困難的居民提供補貼，第三招是推出個別城市如成都及南寧等限量限價措施。另一方面，《環球時報》旗下﹑將於明日出版《生命時報》有報道，鼓勵消費者減少食豬肉，多食牛羊雞肉。

中國多個省市均受疫情困擾

除了中國外，不同國家亦受到豬瘟問題困擾，消費者亦要面對豬肉價格上升的問題。作為國際指標的歐盟豬肉價格平均批發價，7月時為每100公斤180歐元，與去年同期相比，升幅已達2成。

據《日本經濟新聞》報道，日本農林水產省根據國際獸疫局（OIE）報告等，了解到今年8月中旬時情況，結果顯示進入2019年後，東亞各國及地區的非洲豬瘟痠情正在擴散，先在1月時於蒙古發現，其後在越南﹑香港及緬甸等地相繼發現。

其中越南境內有逾2,000條村確認有非洲豬瘟，並已對10%的豬撲殺處理。由於國內需求難滿足，越南在今年首4個月從外進口豬肉的數量，為去年同的7倍，同時雞肉等家禽肉的進口量亦增加1.5倍。

非洲豬瘟疫情在亞洲區內多國蔓延，至豬肉價格上揚。（視覺中國）

為防疫情 日本政府加大口岸管理

報道引述聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，中國受到非洲豬瘟影響，已有100頭豬被撲殺處理，並且封鎖疫源地﹑消毒及禁止進出封鎖區域等。有專家認為，今年中國出產的豬隻數目大減20至35%。

豬隻供應減少，難免促使豬肉價格上升，歐盟7月帶骨腿肉平均批發價按年升20%，在今年首5個月歐盟對中國豬肉出口量按年增加40%。

報道又指出，隨著用作豬隻飼料的需求下降，豆粕價格下降。

報道指出鑒於周邊國家及地區的非洲豬瘟疫情增加，日本政府加強了口岸管理，自今年4月後針對違法攜帶豬肉入境，加強應對措施。在今年8月6日便以涉嫌違反《家畜傳染病預防法》為由，拘捕一名從菲律賓攜帶豬肉製品入境的男子。