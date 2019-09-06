【港交所死機】交易系統軟件問題解決　衍生產品市場周五恢復交易

香港交易所（0388）周四（5日）因系統連接出現問題，自下午2時起停暫停衍生產品交易，到晚上公布是由於供應商提供的交易系統軟件出現問題。港交所在午夜前公布已與供應商詳細調查及檢測，決定今日（6日）恢復衍生產品市場交易。

李小加指出，停市是一個大決定、一個不能隨便做的決定。（資料圖片）

昨下午2時起停市 李小加：不是一個隨便決定

昨日早上有投資者指出，期指交易進度緩慢，有投資者更難以落盤，以致昨日期指成交量大減。港交所昨日午後宣布，由午2時起，暫停期貨交易，直至收市仍未能解決問題。

港交所行政總裁李小加昨晚指出，在任何一個市場，停市都是一個大決定、一個不能隨便做的決定，「只有在我們判斷市場運行已不再有序的情況下，才會做出停市的決定。今天（指昨日）下午2時，我們判斷衍生品市場已不再有序，因此做出了停市的決定。這種判斷永遠不容易。我們正在繼續調查事件的根本原因並會盡快向市場公布。」