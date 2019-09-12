港交所購倫交所或受阻　《華爾街日報》﹕英政府擬否決交易

香港交易所（0388）提出以296億英鎊收購倫敦證券交易所，消息公布後引起歐洲國家高度關注，其中英國政府據報或否決今次交易。

據《華爾街日報》引述英倫銀行官員指出，英國政府或會否決是次交易；報道進一步指出倫交所旗下的結算部門（LCH），被視為市場重要的組成部份，在英國政府考慮金融安全及穩定後，未必會批准交易。

報道又指出倫交所有數以百計美國僱員及業務，受到美國證交會監管，因此美國海外投資委員會亦可能會介入今次被視為政治敏感交易。

英國財政部發言人則說，倫交所是英國金融系統的非常重要部分，政府及監管部門會密切關注事件，但不會對商業問題置評。

意大利兩黨表示關注

收購計劃同樣引起意大利政壇關注。作為意大利聯合政府成員之一的五星運動發表聲明，對港交所的收購建議表示關注，又指出將確保交易不會有損意大利國家利益。

倫交所持有意大利證券交易所Borsa Italiana，而Borsa Italiana控制的MTS為意大利公共債券的主要交易平台。

五星運動指出有關交易屬意料之外，交易亦非具約束力，該黨促請新任經濟部長前往國會解釋，以澄清交易會否有損國家利益。

另一政黨北方聯盟的議員Giulio Centemero接受《路透》訪問時指出，由於Borsa Italiana控制的MTS為意大利公共債券的主要交易平台，認為政府要考慮是否需運用特別權力，確保債市交易不會受上述收購影響。