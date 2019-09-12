星展稱近月零售商戶收單業務急挫　惟信用卡簽賬仍錄增長

《逃犯條例》修例風波延續至今已3個月，以及外圍經濟放緩，本港旅遊及零售業陷入寒冬。星展香港財富管理個人貸款及信用卡業務總監陳保華表示，該行商戶收單業務近2個月顯著下跌，跌幅達雙位數，惟信用卡簽賬大致平穩。

客戶還款情況仍屬穩定

陳保華出席記者會時指，該行的收單業務跌幅與市場大致相約，其中遊客相關的行業受到重創，包括酒店、珠寶及鐘錶等商戶，對該行的費用收入帶來一定影響。但他續指，信用卡借貸及簽賬未有下跌，繼續維持平穩增長，主要由於該行客戶基礎有所擴闊，以及網上簽賬額保持升勢，截至8月客戶還款情況仍然穩定。

星展香港零售銀行業務及財富管理總監Ajay Mathur則指，該行上半年零售銀行業務錄得雙位數字增長，而信用卡簽賬亦有雙位數增速，惟展望下半年，因為中美貿易戰及本地局勢難測，相信業務表現將遜於上半年，按年則將大致持平。

本港經濟遭受多重因素夾擊，零售行業成為重災區。（資料圖片）

料存息上升與虛擬銀行無關

此外，本港首批虛擬銀行最快可於年底前面世，近日多間本地銀行調高定期存款息率「吸水」。惟Ajay Mathur認為，情況更受本港流動性及港元拆息影響，相信與虛擬銀行關係有限。他指出，虛擬銀行難免會令市場競爭環境出現變化，但該行主打財富管理業務，與虛擬銀行的業務重點並不完全重疊，相信對該行影響不大，亦無意參與任何價格戰。

至於該行的數碼化藍圖，星展香港零售銀行業務及財富管理數碼、創新及支付部門總監容蘭芳透露，將於年底前推出手機遙距開戶服務，並會持續研究將「轉數快」（FPS）應用於商戶收款。