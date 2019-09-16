【震雄地震】主席蔣麗苑僅做一、兩年便交棒？　老臣子︰不可思議

老牌工業股震雄集團（0057）近月爆出爭權風波，集團創辦人、年屆96歲的蔣震一直保持沉默，他日前與太太馬榮華結伴到台灣旅行，在本港機場接受《蘋果日報》訪問，首度就事件開腔，但僅簡短表示仍然未選定接班人，而震雄「現在還是我自己」。陪伴在則的蔣太則補充道，蔣震得悉兒子蔣志堅被踢出董事會感痛心，又指蔣震是山東人，重視傳宗接代，兒子要繼承父業的傳統觀念。

報道又引述接近蔣震消息人士指，蔣震早於90年代成立蔣震工業慈善基金時，已向家人表明將來交由蔣志堅接掌震雄王國。另外，報道同時引述不願具名的震雄前高層指，蔣震第六女、去年才接任震雄主席的蔣麗苑，原只希望能坐上主席之位一、兩年，以提升社會地位，之後就會交棒給弟弟蔣志堅。

老臣子︰蔣麗苑已列60年遠景和大計

不過，話音剛落，在震雄工作了近20年的老臣子、震雄集團執行董事鍾效良透過公關發表書面回應，為蔣麗苑「平反」。他稱，報導指蔣麗苑只做一、兩年主席就交棒給蔣志堅，是「絶對不合理，不可思議」。鍾效良續稱，去年是震雄集團60週年，蔣麗苑已列出未來60年的遠景和大計，該計劃已廣泛地在公司網站和內部宣傳，蔣麗苑對震雄集團的企業目標是長期的。

他又澄清，震雄集團會將順德地皮發展成地產項目的報道，完全失實，集團會繼續善用該塊土地作工業發展。「這是一幅工業用地，有人說三道四，真是很奇怪和別有用心，以上種種會影響公司形象和運作」。

上月底有傳震雄股東計劃將公司私有化，集團翌日隨即否認，惟時任副主席蔣志堅卻突遭踢出董事局，他後來入稟高等法院控告蔣麗苑等，掀起姊弟爭權風波。