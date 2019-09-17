晉裕料短期內樓價最多跌13%　 推空置稅發展商加快沽貨

樓市前景不明朗，財富管理公司晉裕集團發表《香港樓市展望報告》，指出在經濟及政治存在不確定性下，市場投資信心薄弱，樓價亦變得波動。報告分析多年恒生指數及樓價指數走勢，預期當恒指於調整周期內「見底」﹑跌至22576點時，本港樓價將跌約8%至13%，並分析未來中型及大型單位的投資價值將最為突出。



集團投資研究部投資分析師黃子焱預期，至年底樓價將錄得低單位數跌幅，長遠自住需求會支撐樓價企穩。報告探討2019至2022的樓價走勢，認為未來四年市場整體仍然供不應求，然而情況有所改善，加上新增供應足夠應付新增家庭的住房需求，僅未能滿足換樓需求，料長遠升幅將會放緩。

發展商受壓空置稅 短期樓價或調整



近日市場憂慮空置稅及《土地收回條例》對樓市的影響，黃子焱認為，比較《土地收回條例》，空置稅將為發展商帶來更大影響，目前本港約有1萬個空置單位，加徵稅項將增加發展商的持貨成本，他們或因此加快賣樓，導致市場價格下調。

不過，中長期來看，發展商可透過減慢建樓步伐，以及將空置稅計入投地成本，控制有關影響。社會現時提倡《土地收回條例》以興建公屋，他料對私樓市場影響微。



報告亦指出，過去首置人士撐起上車盤的需求，但至2022年適齡首次置業人口將開始下跌，認為未來開放式及一房的首置單位需求將跟隨下降，特別是偏遠地區的迷你戶。晉裕認為，過去首置人士將產生換樓需求，故中型及大型單位，尤其市區兩房至三房戶的投資價值將最為突出。