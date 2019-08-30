港7月零售額瀉11.4%　近3年半最差　業界料8月更嚴重

在中美貿易戰持續及修訂《逃犯條例》引發的社會事件下，本港零售銷售連跌6個月，7月份零售業總銷貨值臨時估計為344億元，按年跌11.4%，表現近3年半以來最差。

協會︰行業情況每況愈下

零售管理協會謝邱安儀在電話會議上表示，行業情況每況愈下，目前未見有裁員情況，惟商戶正考慮要求員工放無薪假，若示威事件持續，裁員為無可避免。

協會早前已將全年零售銷售預測下調至雙位數跌幅，她稱將視乎社會事件持續的時長，決定為高或低雙位數跌幅，料跌幅並不溫和。她表示，8月份零售銷售表現較7月份嚴重，有會員反映8月份旅遊區生意下跌逾五成，受示威影響地區的生意大跌七至八成。業界亦普遍預期9月份會進一步惡化，預期訪港旅客人數及本地消費意欲，在短期內難有好轉。

7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年下跌24.4%。﹙林振東攝﹚

珠寶首飾、鐘錶等成重災區

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月與去年7月比較，跌勢嚴重過總銷貨值下降幅度﹙11.4%﹚的類別有︰珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物﹙銷貨價值下跌24.4%﹚；眼鏡店（下跌17.8%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌17.4%）；藥物及化妝品（下跌16.1%）；服裝（銷貨價值下跌13.0%）。

跌勢較整體輕的類別則有︰百貨公司貨品（下跌10.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.1%）；傢具及固定裝置（下跌8.7%）；書報、文具及禮品（下跌6.0%）；汽車及汽車零件（下跌5.8%）；中藥（下跌5.8%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌2.3%）；燃料（下跌0.1%）。

謝邱安儀稱，業主普遍持觀望態度，僅有零星商戶收到減租的消息。﹙資料圖片﹚

業主普遍對減租持觀望態度

各個類別中，7月僅超級市場貨品的銷貨價值可逆市上升1%，可見零售災情廣泛。早前協會呼籲商鋪業主減租五成，為期六個月，與租戶共渡時艱。謝邱安儀稱，業主普遍持觀望態度，僅有零星商戶收到好消息，惟減幅不足以紓緩營運壓力，寄望政府幫忙促成減租要求。業界普遍採取節省成本的策略，審慎聘請人手，包括凍結招聘、減少聘用臨時及兼職員工等，又控制廣告成本開支。

有餐飲業界稱近期有20間酒樓結業，謝氏指，食肆生意受嚴重影響，即使於沒有示威事件進行的地區及時間，食肆生意亦見蕭條，當中以價格較高的餐廳首當其衝。雖然現時未見大規模的結業潮，她認為若示威事件持續，中小企及餐廳結業將陸續有來。