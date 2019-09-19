【美國減息】港銀有機會跟隨減息？　專家﹕無得減之餘仲要加息

聯儲局今日凌晨公布議息結果，一如預期減息四分一厘。但主席鮑威爾表示，聯儲局無既定的息率取態，會視乎經濟數據決定未來行動，目前未預期要進一步減息。鮑威爾的言論讓投資者感到失望，市場人士亦普遍對當局的「不夠鴿派」行動不收貨，港股全日跌285點，其中銀行股更是災區之一。

不過京華山一研究部主管彭偉新表示，美國經濟基本面仍然沒有走弱趨勢，所以鮑威爾指出目前未預期要進一步減息，亦是十分合理，亦預料今年內不會再減息。

他進一步指出，本港銀行體系結餘已不斷減少，未來可能非但不跟隨減息，反而透過加息吸引海外資金回流。

美國一如市場預期，減息四分一厘。（資料圖片）

彭偉新料今年美國不再減息

即使美國總統特朗普多次在《Twitter》發文，要求聯儲局加快減息步伐；但彭偉新強調聯儲局的決定不受特朗普影響。只要聯儲局未見到美國經濟基本面出現大幅下滑跡象，便不會作出大幅減息的舉動，固他個人亦認為美國今年不會再減息。

他亦留意到，美國息口仍然比香港為高，以致香港銀行體系結餘已不斷減少，至最近500多億元，反映香港資金正在外流，加上評級機構惠譽下調香港信貸評級至「AA」，或者未來影響香港資金進一步外流，屆時香港銀行有可能要加息，吸取外國資金。他總結，這次減息未必會對港股有太大刺激作用。

林浩文預期，未來數月樓價會下調約5%。（資料圖片）

林浩文：預期未來數月樓價會下調約5%

至於樓市方面，萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文預期，香港銀行不會跟隨美國減息，預料至2020年第一季息口會維持不變，惟對香港住宅樓市而言影響不大。短期而言，香港社會情況及中美關係等因素，對樓市影響更大。長期而言，如息口持續處於低水平，未來供應不足而經濟穩定，會利好樓市。

惟他預期未來數月樓價會下調約5%，以2019年全年計，住宅樓價會平穩或有輕微升幅；初步估計明年樓價會相對平穩。

他又預期未來幾個月，一手市場表現會比較突出，佔整體成交三至四成；二手壓力較大，估計部分抗跌能力低的2手業主有較大議價空間，預期2019年一、二手成交量只有約5.8至6萬宗。