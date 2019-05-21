數碼港55億擴建第五期　800米海濱長廊設5G網絡　料2024年落成

新一份《財政預算案》宣布預留55億港元擴建數碼港，據數碼港向南區區議會提交文件，數碼港建議利用現行海傍範圍約 1.6 公頃的用地，新建一幢11層高大樓，提供約6.6萬平方米的總樓面面積，主要提供辦公室及共用工作間，讓科技公司及初創企業進駐。數碼港亦會提升海濱公園的環境，引入休憩和智慧設施，包括興建約800米長的海濱長廊和設置智慧燈柱、5G連接網絡等基礎設施。

數碼港建議利用現行海傍範圍約 1.6 公頃的用地，提供約6.6萬平方米的總樓面面積。（香港數碼港管理有限公司文件圖片）

可容納100間科技公司

數碼港向南區區議會提交文件指，新大樓樓高11層，將會採用「階梯式」的建築概念，高度會由南至北、西至東漸進，引入屋頂及垂直綠化，配合周邊環境。數碼港第五期將新增約4.35萬平方米的辦公室及共用工作間，為數碼港園區整體增加超過35%的辦公室及Smart-Space共用工作間的樓面面積，可容納約100間科技公司，以及約750間初創企業及受培育企業。

而新大樓內將設有可容納約800至1000人的多功能會議廳，該會議廳將配備如視像會議、即時廣播技術和資訊及通訊科技等設施；會議廳亦可按活動規模的需要而分間成較小的會議場地，各自容納300至400人，以滿足各式各樣活動的需要。

數碼港亦向政府建議提升海濱公園的環境，引入休憩和智慧設施，包括興建約800米長的海濱長廊等設施。（香港數碼港管理有限公司文件圖片）

數碼港亦建議提升海濱公園的環境，引入休憩和智慧設施，包括興建約800米長的海濱長廊，由海濱公園南端連接至數碼港第五期對出的一段海濱走廊、加設可供寵物使用的設施及服務、設置智慧燈柱和5G 連接網絡等基礎設施。

由於數碼港擴建項目涉及更改土地用途。規劃署預計於今年底前就項目向城規會遞交修訂，並諮詢區議會。預計法定城規程序在明年第四季完成。在完成有關的城規程序後，政府當局會大約於2021年向立法會財務委員會申請撥款；工程預期在2021年第四季動工，最快於2024年完成。