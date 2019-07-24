【電競行業】數碼港電競場正式啟用　CEO：展望每周均舉辦活動

政府近年大力支持電競業的發展，但除發掘人才及積極與業界多個單位合作外，訓練及比賽場地也是至關重要。坐落於數碼港，全新落成的電競場地正好可填補業界這方面的需要。 為加深各界對電競行業未來發展的了解，同時希望提升香港在全球電競圈內的形象，數碼港更於7月16日電競場地揭幕當日舉辦「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF），邀得本地及海外逾40位資深電競圈人士在台上分享見解，吸引超過700人參與。

數碼港全新電競場地已正式啟用，而在揭幕當日更舉辦了「數碼娛樂領袖論壇」，剖析電競業前景。

電競場正式啟用

香港電競行業的發展勢在必行，場地既已落成，一眾活動亦蓄勢待發。數碼港行政總裁任景信於電競場地揭幕禮致辭時表示，數碼港將與香港電競總會共同主辦首個全港性的電競聯賽–香港電競超級聯賽，以向一眾選手提供切磋砥礪的平台，而決賽更將於本年12月在數碼港舉行。他亦透露數碼港的電競場地已收到超過50個活動申請，當中近半的申請已完成審批，展望日後平均每周均會舉辦與電競相關的活動。

另外，為慶祝場地正式啟用，大會當日除安排精彩的揭幕對戰外，亦舉行了多場明星邀請賽，包括香港女子電競職業隊Panda Cute迎戰韓國電競女子職業隊ROXCaracal; TVB電競王藝人對戰Nova eSports等，連場激戰令觀眾目不暇給。

數碼港行政總裁任景信（左）、創新及科技局局長楊偉雄（中）及政府資訊科技總監林偉喬（右）主持開幕禮，並為數碼港全新電競場地揭幕。

場地揭幕當日亦上演了多場明星電競對賽。

探討行業未來

除電競場地揭幕禮外，大會當日亦以「電競打拼 潛力激發」為主題，邀得逾40位來自英國、德國、以色列、日本、韓國、中國及東南亞等地的業界領袖前來，與本地的業界人士主講超過30場討論環節，探討電競的產業鏈該如何進一步延伸、各地在發展電競產業時的經驗及大灣區的電競業界如何與香港業界的協作和配合未來的發展等。

DELF主論壇匯聚來自全球超過40位電競業界的重量級講者，就各地發展模式及發展前景等議題分享見解。

體驗電競樂趣

當然，單是滿足業界人士的需要並不足夠，因此大會當日亦在會場分別設有「遊戲地帶」、「科技空間」及「敢創天地」三大主題區域，供在場人士試玩及體驗不同類型嶄新電競、AR和VR遊戲、了解電競科技及研發的最新技術及與一眾本地創業家交流港產遊戲開發及電競創業等議題。

另外，現場亦展示了不少最新遊戲及電競相關研發，並邀得舉辦電競教育課程的院校代表分享電競行業的創業、人才培訓、專業發展以至網絡健康的議題，加深在場年輕人對數碼娛樂及電競行業發展的興趣。

大會特設電競體驗區，讓在場人士可試玩不同類型的嶄新電競遊戲。

「敢創天地」展示超過20間包括數碼港初創在內的本地創科企業所研發的最新遊戲及電競相關研發。

除了當天的論壇活動，數碼港於7月17至18日更策動首次登陸亞洲的BGC全球區塊鏈遊戲大會。一連兩天的活動齊集超過100位世界級講者就市場動態、Live Ops工具、電競貨幣及手機應用程式等議題分享獨到見解，亦為手機遊戲及區塊鏈業界提供拓展交流及洽談合作的機會，成功吸引超過600位與會者參與。緊接DELF於7月下旬亦會有一連串數碼娛樂巡禮活動延續電競熱潮，包括：年度盛事香港電競音樂節、《英雄聯盟》大型賽事及為銀髮一族而設的樂齡電競體驗日等，期望透過不同的電競活動及比賽，推動電競生態蓬勃發展，為業內人士及對電競行業感興趣的市民提供更多交流及認識的機會。